Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie: Kollár prisľúbil pomoc aj po vojne

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, ak splní podmienky. Zároveň má problém s tým, aby boli naši východní susedia súčasťou NATO. Skonštatoval to šéf strany Robert Fico po pondelkovom (24. 4.) stretnutí Smeru-SD s veľvyslancami krajín EÚ, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

"Ak má Ukrajina ambíciu stať sa členským štátom EÚ, sme pripravení pomôcť, lebo obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé," povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že slovenské skúsenosti môžu byť pre Ukrajinu cenné. "Sme za členstvo Ukrajiny v EÚ, ale pri splnení podmienok," dodal. Nedá sa podľa neho zobrať do EÚ kohokoľvek len pre ukázanie politického gesta. "Každá krajina, ktorá má vstúpiť do EÚ, má byť na to primerane pripravená a ak bude Smer vo vláde, vyvinieme všetky aktivity, aby sme Ukrajine v pripravenosti pomohli," doplnil.

Nepodporí sankcie

Zároveň Fico informoval, že Smer-SD má "obrovské problémy" s predstavou, že by mala byť Ukrajina členom NATO. "Tieto výhrady sme definovali veľmi presne a jasne," doplnil. Strana tiež veľvyslancom oznámila, že bude podporovať len také sankcie, ktoré majú zmysel. Doterajšie sankcie podľa Fica poškodzovali skôr toho, kto ich vymyslel a aplikoval, a nie toho, komu boli určené. "Smer nikdy nepodporí sankciu, aby bol mierový jadrový program zaradený do sankcií proti Ruskej federácii, pretože to by znamenalo pre slovenský jadrový program obrovské komplikácie," dodal.

Fico si myslí, že veľvyslanci nemajú odpoveď na to, čo sa bude ďalej diať v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. "Vyzerá to tak, že sú pripravení na dlhodobú vojnu. My sme za okamžité mierové rokovania," povedal s tým, že v tejto téme sa s veľvyslancami rozchádzajú. Na stretnutí chcel Fico predstaviť program Smeru-SD v oblasti zahraničnej politiky a informovať ich o krokoch, ktoré by strana urobila, ak by bola súčasťou vlády. V súvislosti so stavom armády Fico deklaroval, že ak bude jeho strana vo vláde, štát bude nakupovať len to, čo potrebuje.

Keď príde k obnove Ukrajiny, Slovensko chce byť pri tom, tvrdí Kollár

lovensko chce byť pri tom, keď sa začne povojnová obnova Ukrajiny. Uviedol to v utorok v Prahe predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár po stretnutí s predsedom Najvyššej rady Ukrajiny Ruslanom Stefančukom, ktorý mu podľa jeho slov prisľúbil, že Slovensko z tohto procesu nevynechajú. Informuje pražská spravodajkyňa TASR. Stefančuk podľa Kollára pripomenul, že na Ukrajine si pamätajú, ktoré štáty jej pomáhali ako prvé. Šéf ukrajinského parlamentu sa zároveň poďakoval Slovensku za vojenskú a humanitárnu pomoc, ale aj prejavenú empatiu voči ukrajinským utečencom.

Kollár zopakoval, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do európskych štruktúr, avšak musí splniť všetky kritériá. Na okraj konferencie absolvoval predseda NR SR bilaterálne rokovanie aj s predsedom srbského Národného zhromaždenia. Parlamentnú konferenciu zhodnotil ako prínosnú, pretože si na nej lídri potvrdili spoločný postup voči Rusku. "Máme rovnaké názory na celú situáciu, možno až na maďarskú stranu. Ale principiálne sme sa všetci zhodli na jednote a rovnakých postupoch voči agresorovi aj voči Ukrajine," zhodnotil dvojdňové stretnutie Kollár.

Sklz v moderovaní dezinformačného obsahu

Na konferencii sa diskutovalo aj o závislosti od autoritatívnych režimov. Podľa predsedu slovenského parlamentu sa EÚ na takéto režimy pri určitých kritických surovinách nemôže spoliehať. "Lebo sa môže stať, že narazíme tak, ako sme narazili pri cenách plynu. Túto krízu sme prekonali, ale zhodli sme sa, že musíme diverzifikovať," doplnil.

Šírenie dezinformácií a ovplyvňovanie volieb v demokratických krajinách bolo ďalšou témou utorkovej časti konferencie. "Hovorili sme aj o zasahovaní do politiky jednotlivých štátov cez konšpiračné weby, cez zasahovanie a ovplyvňovanie médií, internetového priestoru," spresnil Kollár. Európske krajiny majú podľa neho sklz v moderovaní dezinformačného obsahu na online platformách. "Všetci to registrujeme ako veľkú hrozbu," uzavrel predseda NR SR. V dňoch 24. a 25. apríla sa v Prahe uskutočnila Konferencia predsedov parlamentov EÚ. Okrem parlamentných lídrov členských krajín sa na nej zúčastnili aj zástupcovia pridružených a kandidátskych krajín. Ďalší ročník konferencie sa uskutoční o rok v Madride.