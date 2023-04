Podľa Smeru-SD treba riešiť reálne problémy: Nie populistickú reformu verejnej správy

BRATISLAVA - Treba riešiť reálne problémy obyvateľov, nie populistickú reformu verejnej správy. V reakcii na pripravovanú reformu územnej správy to odkazuje opozičný Smer-SD. Za hlavnú výzvu najbližších mesiacov považuje otázku znižovania životnej úrovne a zdražovanie. Uviedol to vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút.

Na májové rokovanie Národnej rady (NR) SR preto strana predložila tri návrhy zákonov, ktoré sa týkajú zdražovania. Ide o pomoc pre potravinárov a pre prvovýrobcov v poľnohospodárstve, ďalšie dva sa týkajú cenovej regulácie. Žiadať budú o ich prerokovanie na mimoriadnej schôdzi 2. mája, hneď na začiatku riadnej schôdze.

"To sú konkrétne návrhy, ktoré riešia reálne problémy, ktorým čelia Slováci a Slovensko ako také. Nie populistická reforma verejnej správy, ktorou predkladatelia iba zastierajú a prekrývajú svoje každodenné zlyhávania," skonštatoval Mažgút.

Galéria fotiek (2) Ján Mažgút

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Návrh reformy verejnej správy

MV SR pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Reforma je podľa rezortu stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

archívne video

Návrh rezortu kritizovali už niektoré politické subjekty, ale aj Únia miest Slovenska. Považuje za nevyhnutnosť otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach. Súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger vyhlásil, že reforma verejnej správy si vyžaduje čas a pri jej tvorbe by nemali vzniknúť chyby, ktoré by následne v praxi spôsobili nepríjemnosti. Verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu.