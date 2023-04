Obvinený Puškár ostáva vo väzbe: Klamala jeho manželka aj koncipientka! Advokátovi súd neuveril

Okresný súd zobral Puškára do väzby 26. marca 2023. Rozhodnutie nebolo však právoplatné, rozhodovať tak musel krajský súd. Prokurátorka Soňa Juríčková po rozhodnutí okresného súdu odmietla, že by Puškára usvedčovalo iba jedno svedectvo. "Ak by tam bola len jedna svedecká výpoveď, určite by som neakceptovala vznesenie obvinenia a nepodávala by som návrh na vzatie do väzby," dodala s tým, že všetky ostatné skutky okrem vraždy sú už v tomto prípade premlčané. Puškár bol zadržaný a obvinený z vraždy študenta Daniela Tupého. K tej došlo 4. novembra 2005 na bratislavskom Tyršovom nábreží, nachádzajúcom sa na petržalskom brehu Dunaja.

Krajský súd zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu a sám rozhodol tak, že Puškára zobral do útekovej väzby. Aj on bol totiž toho názoru, že obvinený advokát sa vyhýbal trestnému konaniu. Puškár sa vo svojej rozsiahlej sťažnosti obhajoval, že nebolo nijako preukázané, že by vplýval na manželku či koncipientku.

"Čo sa týka vyjadrenia mojej manželky o tom, že som na výsluchu alebo, že už som bol zadržaný, čo mala byť klamlivá informácia, tieto skutočnosti som súdu podrobne vysvetlil. To, že som bol dňa 22.03.2023 na pojednávaní, som preukázal súdu zápisnicou z pojednávania, pričom skutočnosť, že manželka uviedla, že som na výsluchu, nemožno označiť za nepravdivú. Manželka nemá právnické vzdelanie a nemusela nevyhnutne rozlišovať medzi jednotlivými právnymi úkonmi," napísal Puškár vo svojej sťažnosti. Advokát ďalej tvrdil, že to, že jeho manželka uviedla, že bol zadržaný, bolo tiež nedorozumenie.

"V daný deň, 22.03.2023 som sa s manželkou riadne rozlúčil s tým, že keďže som predvolaný na výsluch na NAKA, očakávam svoje zadržania a preto si zároveň aj beriem veci. Zároveň som manželke povedal, že pôjdem najskôr do kancelárie vybaviť niektoré neodkladné úkony, ktoré som musel v ten deň urobiť a následne som sa dohodol so svojím obhajcom, že pôjdem na políciu. Nekonkretizoval som však čas, kedy tak urobím. Manželka celý deň so mnou v kontakte nebola, preto sa zrejme iba domnievala, keď za ňou polícia prišla, že som už zrejme bol zadržaný, lebo som sa s ňou s tým ráno rozlúčil," obhajuje sa Puškár.

Telefón ignoroval on aj manželka

Predseda senátu Karol Kováč vo svojom rozhodnutí uviedol, že všetko nasvedčuje tomu, že sa advokát snažil zatajiť a vyhnúť tak trestnému konaniu. Opisuje, ako napríklad nedvíhal telefón policajtov ani on, ani jeho manželka.

"Z predloženého vyšetrovacieho spisu je zrejmé, že dňa 21.03.2023 v čase približne o 06.30 hod. bol zo strany príslušníkov Policajného zboru vykonaný pokus o osobné doručenie predvolania na výsluch (takýto spôsob doručovania Trestný poriadok výslovne nezakazuje), pričom obvinený bol telefonicky kontaktovaný na mieste trvalého bydliska operatívnym pracovníkom, ktorému uviedol, že on von nevyjde a telefón položil. Na ďalšie telefonické volanie nereagoval, čím tak evidentne nechcel predvolanie osobne prevziať. Následne bola telefonicky kontaktovaná jeho manželka, ktorá bola požiadaná, aby svojho manžela upovedomila, že pred bránou jeho domu stojí polícia, ktorá potrebuje manželovi doručiť predvolanie na výsluch a aby manžela oslovila, aby vyšiel z domu a predvolanie prevzal. Manželka uviedla, že to manželovi povie. Asi po 15 minútach bola opäť kontaktovaná, keďže obvinený nevyšiel, avšak telefón už nezdvíhala," uvádza sa v rozhodnutí.

Z uznesenia o rozhodnutí o väzbe vyplýva, že polícia sa potom s Puškárom aj s jeho manželkou snažila ešte niekoľkokrát telefonicky spojiť. Avšak ani jeden nedvíhal telefón. Puškárova manželka neskôr zavolala vyšetrovateľovi a uviedla mu, že manžela celý deň nevidela a už hodinu je na cetse na výsluch. Kde sa tento výsluch konal, nepovedala. Puškár na telefonáty nereagoval.

Prišla s mamou, zapojil aj koncipientku

Keď o deň neskôr, 22. marca, boli policajtmi vykonávané previerky k obvinenému Puškárovi, na miesto jeho trvalého bydliska sa dostavila jeho manželka spolu s mamou. Tvrdila, že jej manžela pred hodinou zadržali. To si policajti preverili a zistili, že to nie je pravda. Keď sa jej na to opät polícia pýtala, povedala, že manžela naposledy videla predošlý deň ráno a dnes bol celý deň vo svojej advokátskej kancelárii a vraj jej nedvíhal telefón.

Sudca Kováč konštatuje, že treba konštatovať aj to, že obvinený do "takéhoto skrývania sa pred príslušníkmi Policajného zboru a vyhýbania sa úkonom trestného konania, zapojil aj iné osoby, o čom svedčí aj skutočnosť, že počas toho, ako sa obvinený preukázateľne nachádzal v priestoroch svojej advokátskej kancelárie, jeho zamestnankyńa - advokátska koncipientka - pred príslušníkmi Policajného zboru na ich opakované dopyty negovala vedomosť o aktuálnom mieste pobytu pobytu obvinenému, pričom obvinený sa spolu s ňou náchádzal v priestoroch danej advokátskej kancelárie."

Súd Puškárovi neuveril, keď hovoril o pracovnej vyťaženosti, chorobe či nedorozumení. "Ak obvinený svoje obštrukčné správanie a zatajovanie sa zahmlieva a maskuje údajnou náhlou zdravotnou indispozíciou, ako aj výraznou pracovnou zaťaženosťou, tak tento spôsob obrany je príliš naivný a evidentne účelový, aby bol uveriteľný a akceptovateľný," zhodnotil sudca.