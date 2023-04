Súd v Nitre riešil brutálny prípad manželov: Bitky boli na dennom poriadku! Ženu znásilňoval aj po vážnej operácii

Okresný súd v Nitre začiatkom marca rozhodol, že násilníckému mužovi ukladá neodkladné opatrenie, ktorý mu nariaďuje, aby nevstupoval do domu, v ktorom býval so svojou manželkou. Návrh podala žena, manželka odporcu. Tá na súde uviedla, že s mužom žije 54 rokov a celý ich život bol hororovým zážitkom. Súd mužovi zároveň uložil, aby sa nepribližoval k navrhovateľke na vzdialenosť menšiu 20 metrov, s výnimkouúkonov trestného konania, priestupkového konania alebo civilného konania, na ktoré bude odporcapredvolaný, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu účasť odporcu na týchto úkonoch.

Muž je podľa ženy veľmi agresívny, najmä keď pije, čo sa deje často. "Problémy s jeho správaním boli od začiatku manželstva. Vždy, keď pil alkohol, bol agresívny. Začal navrhovateľke vulgárne nadávať, či ju fyzicky napádať. Vždy sa snažila utiecť, najčastejšie k ich susedom. Keď bol zamestnaný, nepil alkohol až tak často. Keď bol opitý, nenapádal len ju, ale každého, kto mu prišiel pod ruku. Preto ako manželia, neskôr ako rodina, nemohli nikam ísť. Vždy to dopadlo tak, že odporca sa opil a bol agresívny. Najčastejšie sa s niekým pobil," píše sa v uznesení.

archívne video

Znásilnil ju aj po operácii

Muž však nebol len vulgárny a agresívny, ale na svedomí má aj sexuálne násilie na vlastnej žene. "Pre neho slovo "nie" neexistovalo. Keď som mu povedala, že ma znásilňuje, odpovedal, že som jeho manželka a o znásilnenie nejde. Jednoducho ma zamkol v spálni. Ešte viac sa to zhoršilo, keď som podstúpila vážnu operáciu ženských orgánov. Nemohla som mať sex, on to však nebral do úvahy a znásilnil ma, aj keď ma to neskutočne bolelo," vypovedala žena.

Všetko sa zhoršilo vtedy, keď si muž vysadil vlastný vinič. Bol neskutočne žiarlivý a nemohla nikam chodiť. Ani s deťmi na návštevu k rodine. Keď asi pred 10-timi rokmi dosiahol dôchodkový vek, bol pod vplyvom alkoholu každý deň a bol neustále agresívny. Žena vypovedala, že ho dokázala vyprovokovať hocijaká banalita. "Napríklad, keď som neuvarila podľa jeho predstáv, keď som sa tak nesprávala, keď som chcela pozerať televíziu alebo keď som dlhšie svietila svetlom či v zime kúrila vo svojej izbe," vymenúva žena.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Nemohla ani pozerať televíziu a na radiátoroch v miestnostiach, ktoré používala jeho manželka, odmontoval regulátory tepla, aby si nemohla zakúriť. Keď jej dcéra kúpila elektrický ohrievač, tak jej ho manžel zobral, aby nemíňala elektrinu. "Neustále ma fyzicky napádal. Utekala som k susedke alebo na poschodie domu, kde nebol schopný opitý prejsť. Ak sa mi raz nepodarí ujsť, tak ma zabije," tvrdila žena.

Týraná manželka pred súdom uviedla, že si nevie predstaviť, aby sa odporca vrátil do ich domu a bojí sa s ním ostať v jednej domácnosti. Súd nakoniec v časti o zákaze priblíženia sa a o nariadení, aby muž nevstupoval do domu, navrhovateľke vyhovel.