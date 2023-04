Meteorológovia varujú pred nočným mrazom: Môže poškodiť kvitnúcu vegetáciu

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska platí od 20.00 h výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Potrvá až do štvrtka (6. 4.) rána do 8.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.