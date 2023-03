Meteorológovia veštia ďalšiu zmenu počasia! VAROVANIE Niektoré časti Slovenska čaká víkendové peklo

Dnešné počasie ovplyvňuje frontálny systém, s ktorým bude pribúdať aj oblačnosť. Hoci na juhu budú teploty stúpať až k príjemným 19-tim stupňom Celzia, na severe Slovenska budú teploty v rozmedzí medzi +12 a + 14 stupňov Celzia.

V popoludňajších hodinách však pribudnú zrážky, ktoré potrvajú až do večerných hodín. Od hranice 1800 m sa dážď zmení na sneh. Vietor bude fúkať cez deň od juhozápadu a rýchlosťou do 30 km/h v ojedinelých prípadoch v nárazoch do 45 km/h.

Príjemné jarné počasie na západnom Slovensku vystrieda popoludní oblačnosť. Spočiatku ojedinelá, neskôr pribudne a na viacerých miestach sa objavia prehánky. Teploty budú dosahovať +15 až +19 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku sa očakáva podobný scenár. Zmenšenú oblačnosť dopoludnia vystrieda väčšia oblačnosť a časom sa aj rozprší. Teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí +12 až +18 stupňov Celzia. Zvýšená oblačnosť bude aj na východnom Slovensku a k večeru sa na viacerých miestach rozprší. Teploty budú v rozmedzí od +11 do +17 stupňov Celzia.

Budúci týždeň sa bude niesť v znamení zrážok. Sobota by sa teplotami mala približovať k piatku, no v nedeľu sa už začne postupne ochladzovať. Celý budúci týždeň nás potrápia aj nízke teploty. Nočné teploty budu budúci týždeň výrazne pod nulou a v horských dolinách môžu dokonca očakávať teplotu v noci až - 10 stupňov Celzia. Maximálna teplota vzduchu bude na juhu do +10 stupňov Celzia, no na severe sa môžu vyskytnúť mrazy aj počas dňa. Snehové zrážky by sa tak mohli objaviť aj v nižších polohách, informovalo SHMÚ.

Meteorológovia zároveň vyzývajú pred prudkou zmenou počasia na horách, kde slnečné počasie vystriedajú snehové zrážky a teploty okolo +4 stupňov Celzia. Obozretní by mali byť aj vodiči na cestách, aby z dôvodu pribúdajúcich zrážok prispôsobili svoju jazdu stave vozovky a nedostali šmyk.