Nové informácie v prípade postrelenej študentky: Padne viac obvinení? Hamran skritizoval jej advokáta

Postrelená 20-ročná študentka policajnej akadémie je stále v nemocnici a za sebou má niekoľko operácií. Michaele hrozia doživotné následky a ochrnutie. No v prípade stále nie je nikto obvinený. Polícia nevysvetlila prečo, odvoláva sa na to, že prebiehajú úkony. Podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana by však obvinenie malo padnúť čoskoro. A je možné, že nebude len jedno. Povedal to na tlačovej konferencii.

"Chceme postaviť pred súd každého, kto mal akúkoľvek mieru zodpovednosti za to, čo sa stalo na Akadémii Policajného zboru," uviedol Hamran. Povedal, že s postrelenou Michaelou sa ťažko robia úkony, pretože ju museli niekoľkokrát uviesť do umelého spánku.

Zároveň však skritizoval jej právneho zástupcu Marka Polakoviča. Ten sa v utorok na Výbore pre obranu a bezpečnosť sťažoval, že jemu a jeho klientke nebolo umožnené nahliadnutie do spisu. Podľa Hamrana však o to požiadal len deň predtým.

Mikulec a Kurilovská na koberčeku

Poslanci brannobezpečnostného výboru si pozvali rektorku Akadémie Policajného zboru Luciu Kurilovskú a dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca, aby vysvetlili udalosti na policajnej akadémii. Poslanec Juraj Krúpa na výbore čítal vyjadrenia Kurilovskej, ktoré podľa neho mali rozpory. Na začiatku sa totiž rektorka o Šeparnevovi vyjadrovala ako o inštruktorovi. Vladimir Šeparnev bol však civilným zamestnancom. To znamená, že neprešiel výcvikom, ktorý absolvujú policajní inštruktori, aby mohli cvičiť kadetov.

"Keď mi niekto položil otázku, že išlo o inštruktora, tak som tak aj odpovedala. Ja by som sa nechytala slovíčka. Ale áno, na základe zákona bol asistent, nie inštruktor. Od začiatku som ale hovorila, že nebol policajt. A povedala som, že bol skúsený a to ani nemôžem zobrať späť. Bol skúsený pedagóg, inak by sme ho neprijali," povedala šéfka akadémie na výbore.

Poslanec Lukáš Kyselica sa Kurilovskej pýtal na vyvodenie zodpovednosti. Odpovedala, že doterajšie závery sú také, že došlo k zlyhaniu jednotlivca. Na odchod Kurilovskej z akadémie vyzval aj Mikulec. Spolu s ňou by mal podľa dočasne povereného ministra odstúpiť aj šéf Katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský. Šéfka akadémie zatiaľ odstúpiť neplánuje, podľa nej by to bol prejav zbabelosti.