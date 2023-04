Výstavba električkovej trate v Petržalke by sa podľa mesta mohla zintenzívniť

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Na niektorých stavebných objektoch predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke by sa mohli v najbližších dňoch práce zintenzívniť. Tvrdí to hlavné mesto odvolávajúc sa na uzatvorené zmluvy medzi zhotoviteľom stavby a novými poddodávateľmi. Uviedli to z bratislavského magistrátu s tým, že niektoré prvky mostov sa vyrábajú mimo staveniska a v príhodný čas budú privezené a zabudované.