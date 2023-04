Novela Trestného zákona má podľa Hlasu-SD šancu prejsť do druhého čítania

Galéria fotiek (3) Peter Pellegrini

BRATISLAVA - Novela Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti má v parlamente šancu prejsť do druhého čítania. Myslí si to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini, keďže so skupinou poslancov plánuje podporiť návrh v prvom čítaní. Poslanci Smeru-SD budú o postoji k novele ešte diskutovať, Boris Susko (Smer-SD) by ju podporil. Spolu s Pellegrinim sa zhodujú na tom, že bude potrebné sledovať zmeny, ktoré do návrhu prídu v druhom čítaní.