Bundy a dáždniky rozhodne neodkladajte: Veľkonočný týždeň bude v znamení chladu a prehánok, pozrite si PREDPOVEĎ

BRATISLAVA - Malo to byť už obdobie, kedy sa začne ukazovať v plnej kráse jarné počasie a výnimkami nebývajú ani vyššie teploty. Všetko je však naopak. Aj keď nás čaká veľkonočný týždeň plný jedla a sviatočného oddychu, zrejme si ho v exteriéri veľmi užívať nebudeme. Dôkazom sú posledné predpovede meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Ich slová rozhodne nehovoria o slnečnom týždni.

archívne video

Vietor, poľadovica či snehové jazyky na severe

Predtým, ako sa však dostaneme ku konkrétnym dňom, treba zobrať do úvahy aj meteorologickévýstrahy 1. stupňa, ktoré hovoria o silnom vetre na väčšine územia, poľadovice vo vyšších polohách a čiastočnom mraze. To všetko hlavne v priebehu pondelka, no aj časti utorka.

Galéria fotiek (7) Zdroj: shmu.sk

Ďalšie informácie k počasiu si pozrite na webe predpovede.sk >>

Pondelok

Prejdime však už na samotnú predpoveď počasia konkrétnych dní v týždni. Po okraji mohutnej tlakovej výše so stredom nad južnou Škandináviou bude do strednej Európy od severu až severovýchodu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Premenlivá, na severe veľká oblačnosť. Ojedinele, na severe miestami, snehové prehánky, v južnej polovici aj dážď alebo dážď so snehom. Odborníci varujú, že bude veľmi chladno a veterno. Najvyššia denná teplota 5 až 11, v severnej polovici -1 až 5 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

Utorok

Medzi tlakovou výšou so stredom nad južnou Škandináviou a tlakovou nížou so stredom nad juhovýchodnou Európou k nám bude od severovýchodu naďalej prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Premenlivá, na severe a východe až veľká oblačnosť. Ojedinele, cez deň na severe a východe miestami, snehové prehánky alebo sneženie. Opäť bude veterno a veľmi chladno. Najvyššia denná teplota 3 až 9, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na dolnom Spiši väčšinou -3 až 3 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

Streda

Medzi tlakovou výšou so stredom nad Škandináviou a tlakovou nížou so stredom nad čiernomorskou oblasťou k nám bude od severovýchodu pokračovať prílev studeného, pôvodom arktického vzduchu. Najvyššia denná teplota 4 až 9, v Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní -2 až 3 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

Štvrtok (Zelený štvrtok)

Od východu až severovýchodu postúpi do našej oblasti teplý front spojený s tlakovou nížou nad Ukrajinou. Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť. Od východu

na mnohých miestach sneženie, v nižších polohách postupne väčšinou dážď alebo dážď so snehom. Veľmi chladno a lokálne tvorba snehových jazykov. Najvyššia denná teplota 2 až 8 st.

Galéria fotiek (7) Zdroj: predpovede.sk

Piatok (Veľký piatok)

Obdobie bude ako celok teplotne podnormálne. Oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, od vyšších polôh sneženie. Neskôr miestami zmenšená oblačnosť a zrážky len lokálne. Najvyššia denná teplota: 4 až 12, postupne 7 až 15 st.