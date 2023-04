NCZI hľadá financie na projekt OnkoAsist: Tender za takmer 11 mil. eur predĺžili

BRATISLAVA - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) opätovne predĺžilo tender na projekt OnkoAsist za takmer 11 miliónov eur. Nateraz nie je jasné jeho financovanie. Peniaze sa mali čerpať zo starých eurofondov, no hrozí, že sa projekt nestihne zrealizovať v termíne. O financovaní projektu sa aktuálne rokuje. Vyplýva to z vyjadrení NCZI a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

"NCZI dostalo odporúčanie na zmenu zdroja financovania projektu, keďže realizácia presahuje obdobie oprávnenosti operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020," uviedla hovorkyňa centra Veronika Daničová. Financovanie sa podľa nej aktuálne rieši v rámci nových eurofondov. Potvrdila, že NCZI bude lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na OnkoAsist predlžovať, kým nebude jasný zdroj financovania.

Rezort investícii povedal, že všetky ministerstvá upozorňoval, že zdroje z operačného programu Integrovaná infraštruktúra treba vyčerpať do konca roka. "Vzhľadom na aktuálny stav verejného obstarávania je zrejmé, že NCZI nestihne projekt do konca programového obdobia zrealizovať a eurofondy by takto prepadli," skonštatoval vedúci tlačového oddelenia rezortu Andrej Ďuríček. Pripomenul, že MIRRI poskytuje len financie a za realizáciu projektu zodpovedá prijímateľ peňazí, teda NCZI, ktorého zriaďovateľom je rezort zdravotníctva.

MIRRI vidí v projekte OnkoAsist zmysluplnosť a potrebnosť. Ministerstvu zdravotníctva sa podľa vlastných slov snaží pomôcť a hľadalo preto možnosti iného zdroja financovania. O zmene aktuálne rokuje so zástupcami NCZI. "Alternatívne by sa NCZI mohlo uchádzať o zdroje z nových eurofondov - teda z Programu Slovensko, a to až do výšky 5,3 milióna eur. Tento projekt sme do plánu nových výziev a národných projektov pre istotu aj začlenili," doplnil Ďuríček.

Projekt má zlepšiť manažment pacientov s rakovinou

Národné centrum zdravotníckych informácií predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na projekt OnkoAsist do 17. mája. Lehotu už predĺžili tretíkrát, pôvodný termín bol 17. februára. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Projekt má zlepšiť manažment pacientov s rakovinou. Jeho odhadovaná hodnota je takmer 11 miliónov eur bez DPH. Má sa ním zabezpečiť funkčný systém na účel manažmentu cesty onkologického pacienta od príznakov k suspekcii, od suspekcie k diagnóze a následne k začatiu a priebehu liečby od suspekcie vrátane skríningu u zdravých ľudí. Ministerstvo zdravotníctva v januári poslalo do NCZI krízový manažment. Ten mal identifikovať dôvody meškania viacerých kľúčových projektov, jedným z nich bol aj OnkoAsist.