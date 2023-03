Odchod Hegera z OĽANO nie je podľa prezidentky dôvod na úradnícku vládu: Nejde o závažnú okolnosť ani zlyhanie vlády

BRATISLAVA - Odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽANO do novej strany nie je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dôvodom na úradnícku vládu. Tvorili by ju podľa nej ľudia, ktorí neprešli parlamentnými voľbami, pričom Heger nimi prešiel. Hlava štátu neplánuje vymenovať úradnícku vládu, kým Hegerov kabinet zásadným a závažným spôsobom nezlyhá. Považuje za štandard situáciu, že v čase pred voľbami je na čele vlády niekto, kto je súčasťou nejakej strany.

"Ak je tu iná alternatíva, ktorú spomínajú niektoré opozičné strany, a to je úradnícka vláda, v takom prípade by táto vláda nemala žiadny kontakt s predchádzajúcimi voľbami. To by boli ľudia, ktorí neprešli volebným cyklom," pripomenula prezidentka vo vyjadrení pre médiá v Podbanskom. Heger a ministri, ktorí odišli z OĽANO, podľa nej prešli poslednými voľbami. "Zároveň nie je zanedbateľné pre mňa aj to, že bývalé strany vládnej koalície túto situáciu akceptujú a chcú nechať stranu premiéra Hegera dovládnuť," dodala.

Vznik novej strany nie je podľa Čaputovej závažná okolnosť alebo zlyhanie vlády. "Je to fakt, že sa odčlenili. Ale vždy, keď idú voľby, či už riadne alebo predčasné, štandardom je, pokiaľ nie je úradnícka vláda, že na jej čele je niekto, kto patrí k nejakej strane. Ak by to bola úradnícka vláda, žiadnu legitimitu by z parlamentných volieb nemala. Mala by ju odo mňa, to je pravda, ale nie z parlamentných volieb," skonštatovala.

Úradnícka vláda bude, ak Hegerova vláda zásadne zlyhá

Prezidentka je pripravená vymenovať úradnícku vládu vtedy, ak zásadným a závažným spôsobom zlyhá Hegerova vláda. "Premiér o tom vie. Veľmi prísne sledujeme jednotlivé oblasti. Niektoré zmeny sa dejú, či už personálne alebo iné, práve kvôli tomu, aby závažné oblasti, ktoré sú dôležité pre Slovensko, neskončili zle," povedala.

Heger sa po odchode z OĽANO stal lídrom subjektu Demokrati. Jeho súčasťou sú aj dočasne poverení ministri Jaroslav Naď a Ján Budaj, ktorí pôsobili v OĽANO, a tiež ministri Rastislav Káčer a Karel Hirman.