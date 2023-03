Politici o zdražovaní potravín: Smer-SD chce infláciu riešiť s reťazcami, SaS podnikateľským prostredím

Galéria fotiek (2) Ladislav Kamenický a Richard Sulík v Na telo

Zdroj: TVNOVINY.sk

BRATISLAVA – Pokiaľ by bola opozičná strana Smer-SD po nadchádzajúcich predčasných voľbách súčasťou vlády, chcela by zdražovanie potravín riešiť komunikáciou a dohodou s obchodnými reťazcami. Strana SaS sa naopak spolieha na zlepšovanie podnikateľského prostredia a zamerala by sa v prvom rade na poľnohospodársku prvovýrobu. V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedli predseda SaS Richard Sulík a poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD).