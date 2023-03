Stíhačkami MiG-29 sa informatívne zaoberala bezpečnostná rada

O stave a nákladoch na migy informoval Naď podľa svojich slov spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom. "Obidvaja sme presvedčení o tom, že pre nás už nemajú žiadny zmysel v rámci obranyschopnosti SR. Naopak, existuje vôľa viacerých krajín, aby sme pomohli Ukrajincom, keď môžeme," skonštatoval Naď. Podotkol, že by sme neboli prvou krajinou, ktorá stíhačky Ukrajine poskytla.

Naď je naďalej presvedčený, že dočasne poverená vláda má kompetenciu prijať rozhodnutie o darovaní stíhačiek Ukrajine. "To je pokračovanie vojenskej pomoci Ukrajine vyradenou technikou a nie je to zásadná otázka zahraničnej politiky," myslí si. Zdôrazňuje význam pomoci Ukrajiny z hľadiska bezpečnostných a obranných záujmov Slovenska. Potvrdil však, že sa zúčastní na prípadnej mimoriadnej schôdze v Národnej rade SR k stíhačkám, keďže o ich poskytnutí by mal rozhodovať parlament.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Som presvedčený, že migy, ktoré sú už dávno uzemnené a na ktorých sa nelieta, nepredstavujú žiadny prínos pre obranyschopnosť SR," komentoval dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Podobný postoj zastáva aj dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.