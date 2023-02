Nechutné vyhrážky moderátorke RTVS: Smrť prajú Jančkárovej aj jej rodine! NAKA začala konať

RTVS v nedeĺu infomovala, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážky, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka Sobotných dialógov Marta Jančkárová. "V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.," uviedla RTVS vo svojom stanovisku. Obsah výhražných e-mailov verejnoprávny telerozhlas pre ich nenávistný a vulgárny charakter nepublikoval, no na vyžiadanie a so súhlasom Jančkárovej ich poskytol médiam, ktoré oň zažiadali.

RTVS zároveň upozornila politických predstaviteľov strán na možnú súvislosť týchto výhražných e-mailov so zvyšujúcou sa agresivitou komunikácie vo verejnom priestore a šírením nenávisti voči novinárom.

Nechutné vyhrážky smrťou a znásilnením

Obsah výhražných mailov, ako aj nahrávku telefonátu máme v redakcii k dispozícii. Po ich prečítaní a vypočutí sme sa rozhodli, že celé ich nezverejníme. Jančkárová dostala niekoľko mailov, v ktorých sa jej vyhrážajú smrťou, hromadným znásilnením a ublížením na zdraví. Neostalo však len pri nej, vyhrážky schytala aj jej rodina či prezidentka Zuzana Čaputová a jej dcéry.

Smer si spravil tlačovú konferenciu pred RTVS

archívne video

"Opľujem Ťa chrachlom Ty sviňa, opica, ty dezolátka zapredaná," znie časť výhražného mailu. "Zdochneš veľmi potupnou smrťou a dúfam, že to bude ešte tento rok. Buď čečenci alebo my. Ale my ťa tiež znásilníme, aj všetkých v tvojej rodine, ak nejakú máš, to sme ešte zatiaľ nezisťovali," píše sa v druhom. V nahrávke telefonátu hovorí starší muž. "Tu je divák televízie RTVS. Chcem odkázať tej k**ve Jančkárovej nech si pripraví pi*u, rozkopeme ju, sviňu jednu."

"Ďakujem pekne všetkým za podporu. A ďakujem aj RTVS za to, ako sa za mňa postavila. Podobne drsné správy ma od práce neodradia, ale sú svedectvom o tom, ako veľmi naša spoločnosť zhrubla,“ vyhlásila na sociálnej sieti moderátorka. "Mali by sme sa všetci zamyslieť, čo s tým a s akou veľkou zodpovednosťou musia vystupovať všetky verejne činné osoby. A zároveň myslím na ďalších ľudí, ktorí dostávajú podobne nenávistné správy. Slušnosť má nakoniec vždy navrch,“ dodala.

Prípad začala riešiť NAKA

Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. "V tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla polícia.

Zareagoval aj Eduard Heger

K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.