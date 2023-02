Chystá sa znova zabojovať o prezidentský palác? Čaputová prehovorila o svojej opätovnej kandidatúre

"To, čo je mojou prvoradou úlohou a povinnosťou, je, aby som spolu s ďalšími kľúčovými politikmi, hráčmi previedla Slovensko k predčasným voľbám s čo najmenšími stratami," povedala. Zatiaľ presne nekonkretizovala, kedy presne oznámi svoje stanovisko. Povedala, že ide o špecifické rozhodnutie. "Beriem to tak, že teraz mám byť plne sústredená na kvalitný výkon mojej funkcie. Toto považujem za najdôležitejšie," priblížila.

Archívne video: Prezidentka SR Zuzana Čaputová reaguje na aktuálnu vnútropolitickú situáciu

V súvislosti s ekonomickou a sociálnou situáciou v krajine povedala, že sa v tomto smere stretáva s odborníkmi. Poukázala však aj na skupiny ľudí, ktorí prepadli pri pomoci od štátu. Podľa nej sú to napríklad rodičia samoživitelia či dôchodcovia, ktorí žijú sami. Poukázala aj na ľudí, ktorí si nemôžu uplatniť napríklad daňový bonus. "Ak má parlament v tomto období dočasnom do predčasných volieb o niečom rozhodovať, je to pomoc so zvládaním ťažkej sociálnej situácie, a to adresným spôsobom," povedala hlava štátu.

Slovensko stojí na správnej strane

Ďalšou témou bola aj zahraničná politika, prezidentka je presvedčená, že v tejto situácii stojíme na správnej strane dejín. Dúfa, že to tak aj ostane. Tým, že pomáhame Ukrajine aj prostredníctvom vojenskej pomoci, sa vojenský konflikt od nás podľa jej slov vzďaľuje. Zároveň sa vyjadrila aj k možnému darovaniu uzemnených stíhačiek MiG-29 pre Ukrajinu. "Je potrebné, aby vláda spolu s ústavnými právnikmi našla základ v tejto zvláštnej situácii v ktorej sme, keďže máme odvolanú vládu, aby to bolo ústavne v poriadku," priblížila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Kancelária prezidenta SR

Ešte nevie, kedy privíta Pavla

Čaputová zatiaľ nekonkretizovala, kedy by mohol prísť na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu novozvolený český prezident Petr Pavel. Rovnako nevie, či sa zúčastní na jeho inaugurácii. Dodala, že v tomto termíne zrejme bude na návšteve Slovenska holandský kráľovský pár. Zároveň verí, že v najbližších mesiacoch pôjdu s novým českým prezidentom spoločne aj na Ukrajinu.