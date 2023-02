VIDEOROZHOVOR Hegerovi sme hodili záchranné koleso, naša ponuka nie je nedôstojná, je presvedčený predseda KDH Majerský

BRATISLAVA - Mimoparlamentné KDH má ambíciu dostať sa po dvoch volebných obdobiach opäť do Národnej rady SR. Podľa prieskumov to vyzerá reálne, kresťanskí demokrati nestrácajú čas a rokujú s viacerými tvárami z politiky o miestach na ich kandidátke či o partnerstve. Nič nie je uzavreté. Zatiaľ sú rozhodnutí ísť do volieb samostatne.

Rozhovor s predsedom KDH Milanom Majerským pre topky.sk sme natáčali v utorok 14. februára, teda na sviatok zamilovaných. Tento rok ho nestrávil s manželkou, europoslankyňou Miriam Lexmann. Prečo neboli spolu a ako tento sviatok vníma?

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Majerský nesúhlasí s názorom predsedu OĽaNO Igora Matoviča, že by ponuka kresťanských demokratov pre premiéra v demisii Eduarda Hegera stať sa dvojkou na ich kandidátke bola nedôstojná. Práve naopak. Prečo si myslí, že by preňho mohla byť zaujímavá? Čo konkrétne mu prekáža na Modrej koalícii Mikuláša Dzurindu? Prečo mu pri strane Hlas-SD svieti "červená kontrolka"? Aký vzťah má s predchádzajúcim predsedom KDH Alojzom Hlinom? Kde strávi líder KDH predvolebné leto?

VIDEOROZHOVOR s Milanom Majerským

Ako vyzerajú rokovania s Eduardom Hegerom a aká je atmosféra v strane smerom k nemu?

Ani Milan Majerský v mojej osobe ako predseda KDH, nemá isté miesto na kandidačnej listine. Nielen o tom kto, ale aj v akom poradí bude na kandidátke, rozhoduje Rada KDH, čo je vyše 120-členný orgán. My sme Edurdovi Hegerovi takmer pred dvomi mesiacmi ponúkli nielen dvojku na kandidátke, ale predovšetkým politické partnertvo. Odvážim sa povedať, že sme mu hodili záchranné koleso,lebo sme videli, že vzťahy v OĽaNO nie sú najlepšie. Akoby sa postupne rozpadalo, odchádzajú od neho subjekty, ktoré ho tvorili. Už sa to preformovalo nejakým iným spôsobom, vidíme to aj na páde preferencií. Nebolo to len týmto, ale možno aj zlými rozhodnutiami tejto vlády, ktorá za tri roky prišla nielen o ústavnú väčšinu,ale aj o nadpolovičnú väčšinu v parlamente.

V akom stave sú rokovania s Mikulášom Dzurindom?

S Mikulášom Dzurindom sme sa stretli tiež, bolo to aj medializované. Dôležité je povedať, že my zatiaľ nepoznáme, čo Modrá koalícia je. Zatiaľ bolo predstavené len to, že strana Spolu sa premenuváva na Modrú koalíciu. To je veľmi malý dôvod na to, aby sme sa vrhli niekomu do náručia a povedali, že tu máme teraz politické partnerstvo a ideme spolu do volieb. V tejto chvíli je KDH rozhodnuté ísť do volieb samostatne s tým, že Mikuláš Dzurinda doteraz predstavil len pár ľudí, nepredstavil lídra a to líderstvo, ak ide o koalíciu, by malo byť podľa mňa zrejmé. Nie je to ani koalícia a nie je tam ani líder. Prišlo mi to ako falošná hra, ale uvidíme, možno budú ešte nejaké rokovania, kde si predstavíme ľudí aj program.

Viac vo videorozhovore.