FOTO Spoločný obed prezidentov Slovenska: Dominovali témy vnútornej politiky

Čaputová ocenila, že po dvojročnej prestávke z dôvodu pandémie sa stretnutie uskutočnilo. "Mať osobitnú príležitosť sa porozprávať je celkom vzácne. Som rada, že som mohla nadviazať na tradíciu mojich predchodcov," uviedla. Ako doplnila, s bývalými prezidentmi je v kontakte aj počas roka na rôznych podujatiach. So Schusterom sa stretla napríklad počas svojho týždňa v Košiciach.

Podľa Schustera má Čaputová ako hlava štátu najťažšie obdobie

Podľa Schustera má Čaputová ako hlava štátu najťažšie obdobie. Poukázal na energetickú krízu, vojnu či odvolanú vládu. "Je toho veľa naraz. Treba ju podporiť," skonštatoval. Dodal, že počas jeho pôsobenia sa bojovalo o vstup do NATO či EÚ. Teraz nastalo podľa neho obdobie, keď sa začínajú tieto organizácie aj kritizovať. Prezidentka sa zaujímala aj o jeho zdravotný stav a čo robí mimo politiky. Komentoval, že politiku sleduje, ale nikto ho nepočúva.

Gašparovič súhlasil, že Slovensko prežíva najťažšie chvíle. "Nemá to teda ľahké ani prezidentka, ale musíme to riešiť všetci," poznamenal. Kisku príjemne prekvapilo, že jeho nástupkyňa sa zaujímala aj o neziskovú organizáciu Dobrý anjel a situáciu rodín, ktorej člen má onkologické ochorenie. "Vysvetlil som jej, že, žiaľ, situácia je nepriaznivá, že keď dieťa ochorie na rakovinu, stále vyše 80 percent rodín sa zadĺži, a teraz, keď je inflácia vyše 15-percentná, sa situácia najchudobnejších ešte viacej zhoršuje," načrtol.

Kiska potvrdil, že stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu

Kiska potvrdil, že stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu. "Bodaj by to na Slovensku fungovalo ako medzi nami prezidentmi. Aj keď máme rozdielne názory na veci, aspoň pri obede u prezidentky musíme byť slušní a sa dohodnúť," doplnil Schuster.

Exprezidenti sa zhodli, že predčasné voľby by mali byť skôr ako v septembri

Bývalí prezidenti SR - Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska - sa zhodli, že predčasné parlamentné voľby mali byť skôr ako v septembri. Uviedli to v stredu po spoločnom novoročnom obede so súčasnou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou."Všetci sme sa zhodli na tom, že termín predčasných volieb mal byť skôr, že jún by bol lepší," uviedol Kiska. "Tiež sa prikláňam k tomu, že voľby čo najskôr a nech sa rozdajú nové karty tým novým," skonštatoval Schuster.

Gašparovič prezidentke odporúčal, aby sa o dátume volieb rokovalo nielen s koalíciou, ale aj s opozíciou. "Vtedy sa skôr nájde konsenzus a možno by sa upravili veci, ktoré pre budúcnosť Slovenska nebudú dobré," myslí si. Stále vidí priestor na zmenu termínu.

Úradnícku vládu vnímajú podľa exprezidentov politici zväčša ako hrozbu

Úradnícku vládu vnímajú podľa exprezidentov politici zväčša ako hrozbu. Schuster ju nazval "strašidlom". "Máme dobrý príklad z Čiech, kde pôsobila veľmi úspešne. Na ich mieste by som ju tiež neprijal. Keby aj tu sa podarilo zostaviť takú vládu, potom by mali horšie volebné výsledky," komentoval. Podľa Kisku hrozba úradníckej vlády vždy spôsobí, že vládnuci politici sa zobudia a niečo sa stane. Gašparovič dodal, že aj po páde vlády Ivety Radičovej bola pripravená vláda odborníkov, čo podľa neho vtedajšiu politickú scénu vystrašilo.