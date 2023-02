Duda absolvuje tento týždeň viacero rokovaní: Bude hovoriť aj s Čaputovou

Duda predstavil v pondelok svoj plán na nadchádzajúci týždeň, ktorý predchádza návšteve Bidena. Ten do Poľska zavíta 20. februára a strávi tam dva dni. "Nezávisle od nadchádzajúcej návštevy prezidenta Bidena sme naplánovali celú škálu aktivít... a do slova v nadchádzajúcich dňoch spúšťame diplomatický útok," povedal Duda.

Vzápätí oznámil, že v utorok bude prostredníctvom videohovoru rokovať so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a svojím litovským náprotivkom Gitanasom Nausédom. Vo štvrtok sa v Bruseli stretne s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Odtiaľ pôjde Duda do Británie na stretnutie s premiérom Rishim Sunakom a kráľom Karolom III. "Potom pôjdem do Mníchova, kde sa stretnem s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ako aj s novozvoleným českým prezidentom (Petrom Pavlom) a nórskym premiérom (Jonasom Gahrom Störeom)," priblížil Duda.

Reč bude aj o Bukurešťskej deviatke

Dodal, že hlavnou témou jeho stretnutia so Stoltenbergom budú záležitosti súvisiace s júlovým summitom NATO v litovskom Vilniuse. Hovoriť budú aj o stretnutí lídrov Bukurešťskej deviatky, ktorá tvorí východné krídlo NATO. Toto stretnutie sa bude konať vo Varšave počas návštevy Bidena. Duda okrem toho poukázal na to, že Bukurešťskej deviatke v súčasnosti predsedá práve Slovensko.