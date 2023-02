Milionári svoje peniaze zhodnotiť vedia: Ak chcete zbohatnúť aj vy, musíte sa správať TAKTO!

BRATISLAVA – Milionári z Česka a Slovenska sa inflácie neobávajú. Veria, že ich investičné portfólio vydrží a v budúcnosti im prinesie vytúžené ovocie. Vyplýva to z prieskumu J&T Banky. Kryptomenám nedôverujú a myslia si že investície do nehnuteľností a akcií predstavujú dlhodobú istotu. Konflikt na Ukrajine je z pohľadu milionárov hlavný dôvodom straty zdrojov v našich peňaženkách, nepomohla ani nezodpovedná energetická politika či protikovidové opatrenia. Ak chcete zbohatnúť, vyhnite sa kryptomenám, investujte radšej do výstavby, radia.

Aj keď sa dnes všetci boja toho, čo ešte príde, milionári majú vo svojich rozhodnutiach jasno. Veria najmä akciovým investíciam a napriek poklesom svoje investičné portfólio nerozpredávajú. Ich ďalšími krokmi je práve naopak nákup aktív a veria, že im prinesie plodnú úrodu. „Svedčí to o finančnej vyspelosti milionárov, keď štyria z piatich v našom exkluzívnom prieskume deklarovali, že napriek aktuálne vysokej inflácii svoj spôsob investovania nezmenili a uvedomujú si, že z dlhodobého hľadiska ich investičné portfólio infláciu prekoná, aj keď počas najbližšej doby môže za ňou zaostávať,“ priblížila riaditeľka J&T Banky Slovensko Anna Macaláková.

VIDEO: Prezentácia J&T Banky k prieskumu medzi slovenskými a českými milionármi

Zahraničné akcie sú istotou, kryptomenám sa už v investovaní veriť nedá

Napriek historicky najhoršej nestabilite na akciovom trhu v roku 2022 si táto časť investícii udržala prvé miesto z hľadiska potenciálu najzaujímavejšieho zhodnotenia medzi slovenskými dolárovými milionármi už tretí rok po sebe a jeho výhody oceňuje až 38% z nich. Naproti tomu sa slovenskí milionári dopracovali k vysokej miere nedôvery voči kryptomenám ktorým dnes, ako vhodnej investícii dôveruje už len 9% všetkých milionárov, pričom ešte minulý rok ich, ako vhodnú investíciu vnímalo až 26%.

Galéria fotiek (6) Dôvery CZ a SK milionárov voči investíciám do kryptomien vs. investíciám do akcií zahraničných firiem

Atraktívne zhodnotenie svojich investícií čakajú aj v oblasti stavebných pozemkov a rezidenčných nehnuteľností. „Uvedomujeme si totiž, že ich ponuka je len veľmi limitovaná, čo bude mať aj budúcnosti vplyv na rast ich cien,“ upozorňuje banka v prieskume. Investície do týchto oblastí zároveň úspešní podnikatelia vnímajú ako zaistenie proti vysokej inflácii, na čo upozornila Macaláková.

Galéria fotiek (6) Zdroj: realitná kancelária LEXXUS SKY PARK Kolísky

Kam investovať a kam naopak nie?

Až pri viac ako jednej tretine milionárov panuje zhoda, že akcie zahraničných firiem sú najvhodnejším spôsobom, ako sa v roku 2023 dostať k peniazom a rovnaké investície preferuje až 38% z nich. Za zmienku stojí aj investícia do stavebných pozemkov čo je výhodné až podľa 28% milionárov a 23% považuje za vhodnú investíciu vklad do rezidenčných nehnuteľností.

Galéria fotiek (6) GRAF: Očakávania najzaujímavejších zhodnotení investícií

Boháči však upozorňujú, že investori by si mali dávať pozor hlavne na aktuálne obľúbený obchod s kryptomenami, ktorému neverí až 46% úspešných slovenských podnikateľov. Tí zároveň neodporúčajú investície do terminovaných vkladov (29%) a až 27% z nich neverí, že by akcie slovenských a českých firiem mohli predstavovať vhodnú a rentabilnú investíciu.

Galéria fotiek (6) GRAF: Očakávaný pokles výnosov

Boháči si myslia, že o peniaze ich pripravila energetická kríza: Nezabúdajú ani na vojnu na Ukrajine

Pokiaľ by ste sa dnes našich úspešných podnikateľov opýtali, čo im robí najvýraznejšie vrásky na čele, odpovede by sa s istotou odlišovali. Na druhú stranu sa až 66% z nich zhodlo, že najväčším problémom a rizikom pri dnešných investíciach je dnes už utíchajúca energetická kríza. Aj keď sa hlasy niektorých ozývali, že inflácia je šancou ktorú treba uchopiť, až 63% milionárov si naopak myslí, že z hľadiska investícii predstavuje problém. Na ceste k väčšiemu bohatstvu im prekáža aj vojna u našich východných susedov, ktorá v podnikaní neprospela až polovici z nich.