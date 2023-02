Mimoriadne nezodpovedné správanie taxikára z Popradu: Nafúkal viac než 1,3 promile

"K protizákonnému konaniu zo strany muža došlo v stredu (8. 2.) krátko pred šiestou hodinou ráno, keď viedol vozidlo taxi služby, teda v čase výkonu svojho zamestnania," uviedla hovorkyňa. Autom jazdil po Partizánskej ulici, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Dychovou skúškou mu policajti namerali takmer 1,3 promile.

TAXIKÁR POD VPLYVOM ALKOHOLU Včera, krátko pred šiestou hodinou ráno, šoféroval 52-ročný muž vozidlo taxi služby v čase... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Thursday, February 9, 2023

Alkohol za volant rozhodne nepatrí

Následnou lustráciou tiež zistili, že tento Popradčan už bol za podobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky postihnutý v predchádzajúcich dvoch rokoch. Vtedy mu súd uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do októbra minulého roka. "Vodič bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala hovorkyňa. Upozornila tiež, že alkohol za volant rozhodne nepatrí, avšak u vodiča taxi služby či iných profesií, ktorých náplňou je vedenie vozidla, je to mimoriadne nezodpovedné.