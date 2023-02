Voľby 2023 Hnutie Progresívne Slovensko pôjde do volieb samostatne

BRATISLAVA - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pôjde do predčasných parlamentných volieb samostatne. V stredu to oznámil predseda PS a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka. Tvrdí, že debaty o spájaní pred voľbami v roku 2020 dopadli zle pre Slovensko. Zároveň chce, aby bolo PS samostatne ako liberálna strana súčasťou férovej súťaže strán.

Šimečka si myslí, že na jeseň pred poslednými parlamentnými voľbami prišli debaty o spájaní sa so stranou Za ľudí do jedného bloku a to uškodilo všetkým. "Prišli nekončiace a nikam nevedúce debaty o predvolebnom spájaní so stranou Andreja Kisku a neskončilo to dobre pre PS. Skončilo to zle pre Slovensko v podobe 200.000 prepadnutých hlasov, v podobe vlády Igora Matoviča a Borisa Kollára a v podobe ultrakonzervatívneho parlamentu. Poučili sme sa z týchto chýb a nechceme ich opakovať," ozrejmil.

Video: Hnutie Progresívne Slovensko pôjde do volieb samostatne

Šéf PS si myslí, že hodnotové či programové rozdiely sú dôležité pre demokraciu. Férová súťaž má byť podľa neho napríklad medzi liberálnymi a konzervatívnymi stranami. Odmieta, že by sa rozhodli pre samostatný postup, pretože by im nebola blízka myšlienka spájania. PS podľa jeho predsedu vedie debaty so zaujímavými osobnosťami, ktoré by mohli doplniť ich kandidátnu listinu, ide primárne o neaktívnych politikov. V súvislosti s projektom expremiéra Mikuláša Dzurindu povedal, že víta akékoľvek hlasy, ktoré chcú prispieť k tomu, aby nevládol Smer-SD.

Drží Dzurindovi palce a bude rád, ak vznikne rozumná konzervatívna proeurópska sila. Šimečka je pripravený zložiť mandát europoslanca aj podpredsedu europarlamentu, ak bude PS úspešné vo voľbách. Pre PS bude podľa jeho slov dôležitá nespochybniteľná príslušnosť k EÚ a NATO, kompetentné odborné vládnutie a ochrana právneho štátu a s tým súvisiace dôsledné došetrenie káuz. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Rozhodli o tom v utorok (31. 1.) poslanci parlamentu schválením uznesenia o skrátení volebného obdobia.