Podľa Šimečku môže septembrový termín narobiť škody: Predlžovanie chaosu a politickej agónie Slovensku škodí

BRATISLAVA – Predlžovanie chaosu a politickej agónie Slovensku škodí a neskorší septembrový termín predčasných volieb môže spôsobiť vážne ekonomické a politické škody. V TASR TV to povedal predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Slovensko sa podľa neho nachádza v hlbokej ústavnej a politickej kríze.

Pokračujúci chaos môže podľa neho stále viac demotivovať demokraticky zmýšľajúcich voličov od toho, aby vôbec išli k volebným urnám. "Čím dlhšie bude tento stav pokračovať, tým väčšia šanca bude, že budúce voľby ovládne Robert Fico a extrémisti," tvrdí Šimečka. Progresívne Slovensko podľa neho podporuje júnový termín volieb, aj keď šanca na jeho schválenie v parlamente je každým dňom nižšia.

Archívne video

Uznáva, že viac času pred voľbami môže pomôcť etablovať sa novým politickým subjektom, ktoré by ešte mohli zasiahnuť do volebnej súťaže. "Osobne držím palce novým zoskupeniam, v budúcnosti to môžu byť naši partneri. Ale rozhodovať sa musíme podľa toho, čo je v záujme Slovenska ako celku," doplnil Šimečka.

Do aktuálnych volieb chce PS ponúknuť ekonomickú kompetenciu a víziu prekonania chaosu. Aj preto na poste lídra ekonomického tímu PS angažovali bývalého riaditeľa odboru hodnoty za peniaze na rezorte financií Štefana Kišša. Hnutie chce stavať na svojej stabilite a politickej konzistentnosti, o priazeň voličov sa chce uchádzať samostatne. Zoznamy politických subjektov, s ktorými by po voľbách v žiadnom prípade nešli do volebnej spolupráce, PS vypracované nemá a ani ich vypracovávať nebude.

"Asi každý, kto pozná mňa alebo Progresívne Slovensko vie, že akákoľvek spolupráca s fašistami alebo Smerom-SD vôbec neprichádza do úvahy," konštatuje Šimečka. Avizoval, že na predsedníctve strany budú mať pred voľbami strategickú debatu. "Kde presne vytýčime parametre toho, s kým si vieme predstaviť spoluprácu, kto sú naši preferovaní partneri, a potom to ohlásime," uzatvoril.