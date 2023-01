Toto už je vrchol! Obce, ktoré chceli naivne ušetriť na energiách, dostali nemilé prekvapenie, prišli pokuty!

archívne video

Prípadu sa venoval portál TVnoviny.sk. Starostovia obcí zostali skutočne v šoku po tom, ako sa ku koncu roka snažili vo veľkom šetriť. Neprišla odmena v podobe ušetrených prostriedkov, ale presný opak!

Podľa portálu ide napríklad o obec Petrova Ves, kde starosta v kontexte veľkej krízy a štátom ohlasovaného šetrenia obmedzil dávky tepla či elektriny, aby sa podarilo ušetriť v obecnej pokladnici finančné prostriedky. Prerátal sa však, keď mu po novom roku prišla spolu s faktúrou aj likvidačná pokuta vo výške 4300 eur. To všetko len za to, lebo šetrili plynom, ktorý minulý rok zdražel o 700 percent.

"V štáte sa vyhlasuje veľké šetrenie, lebo energetická kríza, človek sa snaží byť zodpovedný a nakoniec sa to vráti v postihu za sporenie," povedal televízii rozhorčený starosta Petrovej Vsi Štefan Beňa. Ide však o starostu, ktorý mal "šťastie" a s dodávateľom sa po konštruktívnej debate dohodli, že pokutu nakoniec platiť nebudú. "Konštruktívnou debatou sme prišli k tomu, že nám v konečnom dôsledku preplatok bol uhradený," dodal Beňa.

Nie je v tom sám, oveľa vyššiu pokutu ohlasuje aj ďalšia obec na Záhorí

Televízia pripomenula, že toto nie je vôbec pravidlo a nie všetci sa takto môžu dohodnúť a starosta mal vlastne šťastie. Aj obec Unín mala "novoročné prekvapenie" v podobe až 10-tisícovej pokuty. "Je to 10-tisíc alebo teda cez 10-tisíc eur za to, že sme "šetrili". Teraz komunikujeme s dodávateľom, či by sa dala táto pokuta nejakým spôsobom znížiť alebo úplne odpustiť," bedáka starosta Unína Jakub Vanek.

Nejde o pokutu, ale o štandardné podmienky zmluvy, argumentuje Združenie dodávateľov

Zároveň je nutné dodať, že v prípade štandardnej zmluvy o dodávke plynu ide o štandardné podmienky. Ak totiž dodávateľ zazmluvnené množstvo plynu nedodá a ostane mu, vzniká mu strata a dožaduje sa vyrovania rozdielu. "Nenazvala by som to pokutou za šetrenie , skôr ide o pokutu možno za neznalosť vlastných zmluvných podmienok, pretože takéto sankcie v energetike fungujú už dlhé roky," vysvetlila predsedníčka Združenia dodávateľov energií Jana Ambrošová.

V tomto spore niet víťaza, reaguje ZMOS

Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka nejde o spor, kde by bol na konci dňa nejaký víťaz. "Pretože obce šetrili peniaze vďaka počasiu, predajca energie žiada, aby získali peniaze za túto energiu, ktorú pre obce zazmluvnil. Ale v tomto spore máme prehru a tou prehrou sú obecné pokladnice, ktoré to musia zaplatiť," reaguje Kaliňák. Ten tiež varoval, aby štát na toto formou nejakých kompenzácií reagoval, pretože sa podobná situácia o rok môže zopakovať.