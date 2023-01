OĽANO za iný termín predčasných volieb hlasovať nebude: Do úvahy pripadá iba september

Galéria fotiek (2) OĽANO

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽANO nebudú hlasovať za žiadny iný termín predčasných volieb ako septembrový. Potvrdil to líder OĽANO Igor Matovič. Zopakoval, že ľudia ich zvolili, aby bránili mafii vrátiť sa k moci. Za najväčšie sklamanie od hnutia Sme rodina považuje Matovič to, že blokuje úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň kritizoval Smer-SD za to, že v minulosti nepodporil návrhy OĽANO na zrušenie či zníženie kvóra pri referende.