PRIESKUM Voľby by najbližší víkend vyhral HLAS-SD: Zložiť rozumnú parlamentnú väčšinu sa zdá nemožné!

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali najbližší víkend, strana HLAS-SD by obsadila prvú priečku. Získal by 17,6 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnil SMER-SD s 15,9 percentami, tretie Progresívne Slovensko by získalo priazeň 13,2 percenta voličov. Tieto výsledky vyplývajú z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane.

Na štvrtom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita, ktorá oproti poslednému prieskumu klesla o 0,8 percenta a obhájila by iba 9,1 percenta voličských hlasov. V tesnom závese s rozdielom len 0,4 percenta by sa umiestnilo hnutie OľaNO so ziskom 8,7 percenta hlasov. Strana Republika by skončila so 7,3 percentami hlasov. Hranicu zvoliteľnosti by pravdepodobne prekročili aj strany SME RODINA so 6,8 percentami a s odretými ušami by sa prešla aj strana KDH s odhadovaným ziskom 6,2 percenta hlasov.

Galéria fotiek (11) Zdroj: AKO pre Na Hrane (TV JOJ)

Pokiaľ by sa voľby predsa len konali cez referendový víkend, hranicu zvoliteľnosti by neprekročilo hneď niekoľko strán. Stranu SNS Andreja Danka by od parlamentných brán delilo 0,9 percenta a dôveru by mu teda vo voľbách prejavilo len 4,1 percenta. Do parlamentu by sa nepozrela ani koaličná Za Ľudí, ktorá by získala len 2,9 percenta. Maďarské strany ALIANCIA a Maďarské fórum by obhájili 11. a 12. miesto so ziskom 2,1 percenta, resp. 1,9 precenta. Kotlebovci - ĽSNS by taktiež obhájili len 1,9 percenta. Pod jedným percentom získaných hlasov by ostali strany Dobrá voľba – Umiernení (0,6%), Národná Koalícia (0,6%), KSS (0,4%), Socialisti.sk (0,3%) a Demokratická strana, ŽIVOT-národná strana, SPOLU-občianska demokracia a Slovenský PATRIOT zhodne po 0,1% hlasov.

Galéria fotiek (11) Zdroj: AKO pre Na Hrane (TV JOJ)

Najsilnejšia strana Hlas by získala až 31 mandátov

Pri rozdeľovaní poslaneckých kresiel by sa na druhom mieste umiestnil SMER-SD, ktorý by ich obsadil až 28. Progresívne Slovensko by malo príležitosť angažovať 24 svojich poslancov, SaS by liberálne krídlo doplnila o ďalších 16. Vládne OľaNO by si oproti poslednému volebnému obdobiu výrazne pohoršilo a v parlamente by obsadilo iba 15 kresiel. Republika by zasadla na trinástich z nich, Sme Rodina Borisa Kollára by obhájila o jedno kreslo menej. KDH by sa po siedmich rokoch mimo NR SR prebojovala do parlamentu so ziskom jedenástich mandátov.

Galéria fotiek (11) Zdroj: AKO pre Na Hrane (TV JOJ)

Väčšina Slovákov by predčasné voľby uvítala v júni

Podľa prieskumu by väčšina Slovákov (57,7 percenta) uvítala predčasné voľby v najbližšom termíne (jún). S predčasnými voľbami v septembri by súhlasilo len 13,2 percenta opýtaných a až 21,5 percenta opýtaných by si želalo, aby poverená vláda v demisii dovládla až do riadnych parlamentných volieb. Len 7,6 percenta opýtaných nevie alebo nechce odpovedať. TV JOJ upozorňuje, že zber dát bol ukončený tesne pred vyhlásením Eduarda Hegera, že nemá zozbieraných 76 hlasov na zostavenie vlády. Ak by táto informácia bola známa už v priebehu prieskumu, odhaduje sa, že by to výrazne pohnalo možnosť predčasných volieb júni vpred.