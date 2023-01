Zabil seba, svoje deti a manželku: Aký bol Stano, ktorý si vyvraždil rodinu? PREHOVORIL brigádnik jeho bývalej firmy

MICHALOVCE - Od začiatku roka otriasla Michalovcami už druhá tragédia. V utorok našli policajti v jednom z bytov na Bieloruskej ulici štyri mŕtve telá - 53-ročného Stanislava, jeho ženu Eriku, 14-ročnú dcérku Zuzku a 12-ročného syna Martinka. Podľa doterajších informácií ide o rozšírenú samovraždu a rodinu, ako aj seba, zabila hlava rodiny. Stanislav sa zastrelil, no svojich blízkych mal zabiť iným spôsobom.

Hrozný pohľad sa naskytol policajtom a záchranárom, keď vstúpili do bytu na druhom poschodí na Bieloruskej ulici na sídlisku východ v Michalovciach. Objavili tam štyri mŕtve telá členov rodiny. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu mali byť deti a ich matka Erika mŕtve už nejakú dobu. V škole ich naposledy videli minulý týždeň. V pondelok, keď neprišli do školy, tak sa s nimi snažili spojiť učitelia aj spolužiaci. Všetko však nasvedčuje tomu, že už v tom čase boli mŕtvi.

Zabil ich vlastný otec, 53-ročný Stanislav Teleky. Akým spôsobom, zatiaľ nie je jasné. V legálnej držbe mal zbraň, no ňou mal zastreliť len seba. Teleky bol kedysi majiteľom michalovskej spoločnosti DALnet, ktorá poskytuje internetové služby. Špekuluje sa o tom, že mal finančné problémy. Stanislav z firmy odišiel pre nezhody s bratom a tvrdil, že ide do dôchodku. Avšak z domu mal pracovať ako živnostník. Dostal sa však do finančných problémov. Podľa ľudí, ktorí rodinu poznali, mali mať Stanislav a Erika aj manželské problémy. Práve problémy s peniazmi a nezhody v manželstve mali byť dôvodom, prečo sa Stanislav rozhodol ukončiť nielen svoj život, ale aj životy svojich najbližších.

Pozitívne naladený

Susedia sa o členoch Telekyovej rodiny vyjadrujú prevažne pozitívne, až na Stanislava. Toho mnohí opisujú ako zatrpknutého a "oprsklého" introverta. Niektorí sa nechali počuť, že jeho manželka a deti boli usmievavé vždy, až na prípady, keď bol pri nich otec. Topkám sa podarilo skontaktovať s človekom, ktorý krátko brigádoval v spoločnosti DALnet ešte v čase, keď tam pôsobil Teleky. Opísal nám, aký bol vtedy muž, ktorý teraz vzal život nielen sebe, ale aj svojim deťom a manželke.

"Bolo to pred vyše jedenástimi roku, asi v roku 2011. Chodil som vtedy na Strednú odbornú školu v Michalovciach a potrebovali sme povinnú prax. Spolužiakov otec nám ju vybavil v spoločnosti DALnet. Vtedy tam ako vedúci pôsobil Stanislav Teleky. Pamätám si ho ako silnejšieho chlapa a každý deň bol pozitívne naladený," opisuje nám bývalý brigádnik, ktorý si želal zostať v anonymite.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Roman Hanc

Tvrdí, že ho šokovalo, keď si v médiách prečítal, že práve Teleky mal zavraždiť svoju rodinu a potom zbraň namieriť na seba. "Takmer s každým v spoločnosti vychádzal, dokonca si pamätám, že pre svojich zamestnancov vymýšľal rôzne familiárne prezývky a žartoval na rôzne témy. Ja už v Michalovciach nejakú dobu nebývam, ale šokovalo ma, keď som čítal, že ho susedia opisujú ako oprsklého introverta, ktorý žil uzavretý pred svetom. Ja si pamätám jeho pravý opak. Často som bol aj so spolužiakom svedkom jeho rozhovorov so zákazníkmi. Dokonca aj starším ľuďom sa veľmi trpezlivo snažil vysvetliť rýchlosť internetu a spôsob, ako to všetko funguje," opísal s tým, že je veľmi smutné, aký osud ho nakoniec postihol.

"Neviem, čo sa mu nakoniec stalo a aké problémy mal, no moja prax v jeho blízkosti mi skutočne dávala pocit, ze pracujem so sebavedomým človekom a podnikateľom, ktorý vie, čo chce. Stále nemôžem uveriť tomu, že spáchal takýto čin," dodal bývalý brigádnik.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Roman Hanc

List pred dverami a telefonát bratovi

Je pravdepodobné, že Stanislav sa zmenil potom, čo opustil firmu za nie veľmi príjemných okolností. Zdá sa však, že svoj čin mal naplánovaný. Potom, čo zavraždil svoju manželku a deti, mal volať svojmu bratovi, ktorému povedal, že spáchal niečo zlé. Práve jeho rodina mala zalarmovať políciu, keď volali na tiesňovú linku.

Žiaľ, keď muži zákona prišli do bytu na druhom poschodí, pred dverami ich čakal už len list a vnútri štyri nehybné telá. Obsah listu nie je doteraz známy, no údajne malo ísť o inštrukcie pre políciu. Pod prahom dverí mal ležať niekoľko hodín. Stanislav mal dokonca odstrániť účty zo sociálnych sietí celej rodine.

Polícia upokojuje verejnosť

Polícia rozšírenú samovraždu na Bieloruskej ulici vyšetruje ako trestný čin obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Treba poznamenať, že dokumentovanie takejto tragédie je mimoriadne náročné, zdĺhavé, musí prebiehať mimoriadne sústredene, aby nedošlo k opomenutiu akéhokoľvek detailu, ktorý môže vniesť svetlo do celého prípadu," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Polícia zároveň upokojuje občanov a vyzýva ich, aby neverili hoaxom a sami nešírili nepravdy a paniku.

Krátko po tejto tragickej udalosti sa totiž Michalovcami a okolím začali šíriť dezinformácie o tom, že vraždu rodiny Telekyovej má na svedomí rovnaký útočník, ktorý napadol a dobodal bývalú zdravotnú sestru Eriku na Nový rok. "Podľa niektorých vyjadrení bola za smrť štyroch ľudí zodpovedná rovnaká osoba ako tá, ktorá o život na Nový rok pripravila mladú Michalovčanku. Ničím nepodložené spájanie dvoch tragických udalostí vyvolalo vlnu paniky a strachu v uliciach mesta," uviedla hovorkyňa.

Zároveň zdôraznila, že v prípade úmrtia štyroch osôb ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rodinnú tragédiu. Podľa Ivanovej môžu k zvyšovaniu bezpečnosti nielen v uliciach prispieť aj samotní občania. "Nebuďte ľahostajní k dianiu okolo seba, nezatvárajte oči pred neprávosťou. V prípade akéhokoľvek podozrenia, že za dverami susedného bytu môže dochádzať k domácemu násiliu, nezhodám, počujete volanie o pomoc, namiesto ľahostajného nepovšimnutia kontaktujte PZ," apeluje s tým, že vždy je lepšie situáciu preveriť a nič nezistiť, ako prísť, keď už je neskoro.