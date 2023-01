Jasný odkaz Gyimesiho Hegerovi: Nebudem dávať bianco šek! Takto vraj skončí OĽaNO bez Matoviča na čele

"Nechcem dávať bianco šek pánovi premiérovi, keďže neviem, kto v tej vláde bude sedieť," povedal Gyimesi. Podľa jeho slov premiér zatiaľ nemá rátať s jeho hlasom. Potvrdil aj to, že Heger ho zatiaľ osobne o tento podpis ani nepožiadal. Ani podľa Valáška z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska nová 76-ka nie je riešením, predčasné voľby považuje za dôležité. Denisa Saková z mimoparlamentného Hlasu-SD skonštatovala, že "Slovensko prežíva obrovskú krízu" a potrebuje predčasné voľby, aby malo vládu, ktorá začne riešiť problémy v krajine. "Ja si osobne myslím, že sa predčasným voľbám nevyhneme," doplnil Gyimesi.

Archívne VIDEO: Eduard Heger o rokovaniach o novej 76-tke a situácii v strane OĽaNO

Diskutujúci sa dotkli aj témy blížiaceho sa referenda. Saková vyzvala ľudí, aby sa ho zúčastnili. Referenda sa Gyimesi zúčastní. Ako dodal, v tejto dobe je však už zbytočné, pretože Slovensko speje k predčasným voľbám. Peniaze, ktoré budú na referendum vynaložené, sa mohli podľa neho využiť napríklad v zdravotníctve. Podľa Gyimesiho v hnutí OĽANO nie je spor. "Sú otvorené otázky, kam by malo smerovať hnutie OĽANO," povedal s tým, že iným smerom by sa chcel uberať Igor Matovič (OĽANO) a iným Heger. Ak sa strana podľa jeho slov rozdelí na dve vetvy, tak to bude mať za cieľ to, aby volič, ktorému prekáža Matovič, mohol voliť Hegera a naopak. "Hnutie OĽANO bez Matoviča na čele nedosiahne ani brány parlamentu," skonštatoval. Valášek spor v OĽaNO považuje za nedôstojný a neoddeliteľný.

Galéria fotiek (3) Tomáš Valášek

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Témou boli aj ceny energií. Podľa Valáška sa situácia s cenami energií mala riešiť už dávno. V prípade, ak dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman nekonal, mal premiér poveriť riešením situácie niekoho iného. Saková povedala, že v tomto smere zaspala vláda. Gyimesi to označil za zlyhanie šéfa rezortu hospodárstva. Saková v závere diskusie povedala, že prezidentské voľby na Slovensku sú ešte ďaleko, najradšej by však bola, keby strana Hlas-SD postavila do volieb vlastného kandidáta. Nemyslí si, že by ním bol predseda strany Peter Pellegrini. Valášek verí v opätovnú kandidatúru prezidentky Zuzany Čaputovej. Vie si predstaviť aj podporu bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Naopak Gyimesi by Korčoka nepodporil.