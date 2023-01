Je najlepšie, ak sa na tohto pána nereaguje: Štipľavo zareagoval Hirman na Matoviča, spomenul si na Mečiara!

BRATISLAVA - Je známe, že v posledných dňoch si to na sociálnej sieti pre svoju dovolenku poriadne vyžral minister hospodárstva Karel Hirman. Tomu líder OĽaNO Igor Matovič odkázal, že si ho nevie predstaviť v ďalšej vláde a že takú ani svojím podpisom nepodporí. Teraz však prichádza tvrdý protiúder Hirmana Matovičovi. Toto si určite za klobúk nedá.

VIDEO Reakcia Hirmana na Matoviča:

Teplúčko, pán minister?

Len pred niekoľkými dňami totiž Matovič ostro kritizoval nástupcu Richarda Sulíka v statuse. Dôvodom bola jeho zahraničná dovolenková cesta, ktorú absolvoval vo veľmi vypätej atmosfére vysokých cien energií. Matovič dokonca "odprisahal", že nehodlá podporiť akúkoľvek budúcu vládu, kde by Hirman figuroval.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Na tohto pána sa reagovať nebude, aj o Mečiarovi sa hovorilo, že používa lož ako pracovnú metódu

"Tieto diskusie som vôbec nemal. Ja neviem. Žiadne politické konzultácie neprebehli," reagoval dnes Hirman na otázky, či sa v budúcej vláde Hegera vidí. Podľa neho boli primárnymi témami dňa menší podnikatelia, ktorí dostávali rekordne vysoké faktúry za energie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naša krajina má smolu na takýchto ľudí

Predsa len sa nakoniec nevyhol ani otázke o Matovičovej kritike. "Tento pán ... je najlepšie keď sa nekomentuje. Potom sa len podporuje tá kultúra, ktorú vnáša do spoločnosti a ten chaos. Pamätám si Mečiara a to, že keď bolo povedané, že lož je jeho pracovnou metódou. Obávam sa, že táto krajina má smolu na takýchto ľudí, ktorí majú takýto postup," udrel si Hirman do Matoviča.