Strana Hlas-SD vyzýva občanov, aby sa zúčastnili na januárovom referende

"Za necelé tri roky doviedla táto vláda Slovensko do absolútneho chaosu. Podnikatelia, živnostníci, ale aj samosprávy nedokážu platiť často až desaťnásobne vyššie faktúry za energie," vyhlásil. Raši upozornil, že koalícia v rozpade nedokáže prijať účinné opatrenia, ktorými by situáciu zastabilizovala, hoci financie na to má. V súčasnej kríze je podľa neho potrebné mať ústavnú možnosť, ako vyhlásiť predčasné voľby. "Najmä, keď sa vláda namiesto pomoci občanov zaoberá len sama sebou a svojimi vnútornými spormi a má rekordnú, až 80-percentnú nedôveru obyvateľov," poznamenal.

VIDEO Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bude 21. januára 2023

Poukazujú na neriešenie sociálnych otázok zo strany vlády

Na účasť na referende vyzýva aj republiková rada mimoparlamentného hnutia Socialisti.sk. "Súčasné volebné obdobie a najmä diletantský spôsob vládnutia koaličných strán považujeme za neprijateľné a škodlivé pre Slovensko," vyhlásila republiková rada. Poukazuje na neriešenie sociálnych otázok ľudí či ekonomických problémov domácich podnikov. Voľby nie sú podľa nich nikdy konečným riešením problémov, no súčasná situácia si ich vyžaduje.

Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.