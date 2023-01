Matovič po rozsudku nad Babišom opäť obviňuje vplyv médií: Nemali ste tlačiť, teraz to ovplyvní voľby!

archívne video

Mestský súd v Prahe v pondelok oslobodil českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša v dotačnej kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH). Informovala o tom spravodajkyňa v Prahe.

Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú podpredsedníčku predstavenstva holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom. Štátny zástupca sa proti rozsudku môže odvolať.

Súdny proces sa pritom začal už 12. septembra minulého roka a očakávalo sa, že svojou dĺžkou zasiahne aj do prezidentskej kampane, čo sa aj stalo. Babiša to však v pokračovaní kampane nezastavilo. Počas pätnástich pojednávacích dní rozložených do viac než troch mesiacov súd vypočul desiatky svedkov a vykonal množstvo dôkazov. Medzi nimi bol posudok z odboru písmoznalectva, ktorý hovorí, že podpis Babiša mladšieho na listine o prevode akcií mohol napodobniť jeho otec alebo posudok o zdravotnom stave Babiša mladšieho. Podľa neho síce trpí schizofréniou, no dôveryhodnosť k tomuto prípadu to neovplyvňuje.

Matovič reaguje: To preto, lebo ste tlačili

Na svojho niekdajšieho náprotivka (expremiéra) reagoval aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ten opäť napísal status na sociálnej sieti Facebook. Citoval pritom bývalého reportéra Karola Lováša s tým, že sa má "netlačiť". Myslel tým aj vplyv médií. "Dnešný rozsudok má nielen politický význam, ale je tiež neprehliadnuteľnou fackou aktivizmu médií. Väčšina z nich bola totiž od začiatku jednou zo strán sporu," vysvetľuje si dianie u susedov líder OĽaNO.

"Vynesený rozsudok mal zohrať úlohu pri prezidentskej voľbe, v ktorej kandiduje aj Andrej Babiš. Danuše Nerudová a Petr Pavel vo včerajšej superdebate na Českej televízii predčasne "porcovali prasa", ktoré ešte behalo po dvore. (..) Rozsudok naozaj ovplyvní prezidentské voľby. Zdá sa však, že iným spôsobom ako si mnohí mysleli," obáva sa Matovič.