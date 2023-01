V Českej republike sa dnes otvoria volebné miestnosti: Obyvatelia si budú v prvom kole voliť novú hlavu štátu

Galéria fotiek (1) Miloš Zeman

Zdroj: TASR - Martin Baumann

PRAHA - V Českej republike sa dnes otvoria volebné miestnosti. Obyvatelia budú rozhodovať o tom, kto sa stane novou hlavou štátu, prípadne kto postúpi do druhého kola volieb o dva týždne. V piatok, teda v prvý deň volieb, budú miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 h. V sobotu sa hlasuje od 8.00 do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.