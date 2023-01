Prezidentské voľby v ČR sa blížia: Kampaň Babiša sa podobá Ficovej, uvádza český politológ:

PRAHA – Prezidentská kampaň českého expremiéra Andreja Babiša sa podobá kampani bývalého slovenského premiéra Roberta Fica pred prezidentskými voľbami v roku 2014 najmä v jej dynamike, tvrdosti a využívaní dezinformácií. Uviedol to český politológ a vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe (MUP) Petr Just, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Podobnosť v kampaniach oboch bývalých premiérov je podľa politológa aj v tom, že mnohí Babišovi voliči ešte pred oznámením jeho kandidatúry na prezidenta skôr preferovali, aby sa vrátil na úrad vlády ako premiér. Napriek tomu má Babiš stabilné voličské jadro, ktoré ho podporí za akýchkoľvek okolností. Podľa Justa český expremiér svojím polarizujúcim správaním vytvoril dve veľké spoločenské skupiny. "Tí, ktorí ho bezvýhradne adorujú a nezastaví ich ani žiadna kauza a tí, ktorí ho nemôžu vystáť a nepresvedčí ich nič, ani keby sa stal svätým," myslí si politológ. Aj z tohto dôvodu preto oslobodenie v kauze Farmy Čapí hnízdo nebude mať podľa neho v prvom kole volieb vplyv na výsledok. Svoju rolu to však môže zohrať v druhom kole.

Galéria fotiek (2) Petr Pavel a Danuše Nerudová

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Jeden z kandidátov odstúpil

V nedeľnej prezidentskej debate Českej televízie odstúpil jeden z kandidátov, šéf odborárov Josef Středula, ktorý bol považovaný za kandidáta ľavice. Svoju podporu vyjadril Danuši Nerudovej, ktorá v rovnakej debate priznala, že vždy volila pravicové strany. Podľa Justa nemá Nerudová Středulove hlasy isté, pretože ich voličské jadro sa až tak neprekrýva. "Sú kandidáti, ktorí sa profilujú protivládne – Babiš, (Jaroslav) Bašta a než odstúpil, tak aj Středula, čiastočne (Tomáš) Zima a (Karel) Diviš. A potom sú tu kandidáti s podporou aspoň časti vládnej koalície – (Pavel) Fischer, Nerudová, Pavel," vymenúva politológ. Ľavicový volič je podľa neho v tejto chvíli naladený skôr protivládne. "Aj preto predpokladám, že Středulovi voliči pôjdu skôr za Babišom," doplnil Just.

archívne video

Politológ očakáva, že kampaň bude drsnejšia

V závere kampane sa Nerudová a Pavel snažia podľa politológa pôsobiť skôr nekonfliktne. Dodáva však, že je to možné len preto, lebo sa dosiaľ ešte nestretli tvárou v tvár Andrejovi Babišovi. Ten zvolil stratégiu, že nebude diskutovať v spoločných debatách. Zúčastní sa len na jednej, vo štvrtok večer na TV Nova. "Priamy stret s Andrejom Babišom dodá Pavlovi aj Nerudovej trochu náboja a uvidíme, či tento záver pred prvým kolom nebude dramatickejší, než ako to zatiaľ vyzerá," povedal Just.

Vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na MUP očakáva, že pred druhým kolom bude kampaň drsnejšia. "Najmä, ak postúpi Andrej Babiš, ktorý sa neštíti vôbec ničoho, je absolútne bez zábran, bez škrupúľ," povedal Just s tým, že to platí aj pre jeho početný marketingový tím. Podľa politológa je tiež nutné pripočítať médiá, ktoré patria do holdingu Agrofert – tie podľa neho zohrávajú pre Babiša kľúčovú úlohu najmä v napádaní jeho protivníkov. "Obávam sa, že ten najväčší hnoj nás ešte čaká," dodal Just.