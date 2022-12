Zmeniť sa má nariadenie o raste cien tepla: Namiesto 15 % by išlo o 20 eur na megawatthodinu

Galéria fotiek (1) Rokovanie vlády

BRATISLAVA - Zvýšenie ceny tepla pre domácnosti v bytových domoch by nemalo byť obmedzené rastom aktuálnych cien o maximálne 15 percent, ako to schválila vláda 15. decembra, ale nárast má byť o maximálne 20 eur na megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z novely nariadenia, o ktorej bude rokovať vládny kabinet počas štvrtkového online rokovania.