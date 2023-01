V týchto profesiách si vďaka stabilizačnému príspevku tiež prilepšia o pár tisíc: Pozor, musíte stihnúť tento termín!

O stabilizačnom príspevku pre ďalšie skupiny rozhodla vláda na poslednom rokovaní. Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa totiž obáva, že odliv pracovníkov môže nastať aj v týchto profesiách. Ide o stabilizačný príspevok vo výške 2000 až 4000 eur, ale v prípade, ak zamestnanec nedodrží podmienky, teda vopred podpísanú dohodu o trvaní jeho pracovného pomeru v dĺžke 3 roky, musí vrátiť pomernú časť stabilizačného príspevku, upresnil rezort práce. Vrátená suma bude zodpovedať dobe, ktorá zamestnancovi chýba k splneniu zmluvného záväzku.

Príspevok je pre zdravotné sestry a fyzioterapeutov vo výške 4000 eur, pre zdravotných asistentov, sanitárov a opatrovateľov vo výške 3000 eur. Pre ostatných odborných pracovníkov alebo opatrovateľov v teréne je to 2000 eur. Príspevok by mali dostať aj vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci. Na príspevok by tak mohlo mať nárok 26 161 zamestnancov.

Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku musí byť uzavretá medzi zamestnancom a zamestnávateľom do 20. januára 2023 a následne ju zamestnávateľ musí doručiť do 31.januára 2023 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov, nie však od dane. Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti je pre rok 2022 stanovená na 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 38553,01 € eura a 25 percentná daň, pri základe dane, ktorý presahuje túto sumu. O prípadný preplatok na dani je možné potom požiadať v ročnom zúčtovaní. Okrem toho plánuje od nového roku rezort práce zdvihnúť zamestnancom v sociálnych službách platy o 17%, potvrdil dočasne poverený minister Milan Krajniak.

Nárok na dotáciu v prípade kratšieho pracovného času je v pomernej výške, teda z výšky dotácie navrhnutej pre príslušnú pracovnú pozíciu. Ministerstvo očakáva, že približne 15% zamestnancov o príspevok neprejaví záujem vôbec. Odbory argumentujú, že napríklad v prípade opatrovateliek je dotácia zanedbateľná suma, ktorá po zdanení vychádza na cca 2400 eur, čo na jeden mesiac je asi 66 eur.