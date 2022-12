Uplatnenie odvodovej úľavy by mali študenti a dôchodcovia oznámiť do konca mesiaca

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Študentom a dôchodcovom pracujúcim na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorí si na túto dohodu uplatňujú výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, táto zaniká koncom decembra. Ak si želajú odvodovú úľavu uplatniť aj od januára, musia to zamestnávateľovi písomne oznámiť do konca decembra. Upozornil na to vo štvrtok hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.