Okamih, ktorý rozhodol o páde vlády! Matovič podpísal demisiu a už bol v prezidentskom paláci, potom sa to stalo

VIDEO Sulík: Matovič išiel prezidentke podať demisiu, podpísanú ju zamestnancovi vytrhol z ruky

Koalícia sa snažila svoj koniec zvrátiť do poslednej chvíle. Igor Matovič preto dnes na obed na tlačovke vyhlásil, že ponúka svoju demisiu. „Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj. Toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet strádanie ľudí a mimoriadne ekonomické škody pre štát. Do politiky som vstúpil s dvoma hlavnými cieľmi - odstaviť skorumpovaných politikov od moci a takto zachránené financie dať do rúk najmä rodinám s deťmi. Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch. Dnes sú však rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku. Preto ponúkam SaS moju demisiu,“ vysvetlil. Ponuka mala platiť, ak klub SaS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe.

Galéria fotiek (3) Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde

Zdroj: NRSR

Následne si to premiér Eduard Heger namieril domov k Richardovi Sulíkovi a celé Slovensko s napätím čakalo, či táto ponuka zmení postoj liberálov. Ako sa ukázalo, nestalo sa tak. „Je zjavné, že opäť raz boli podmienky dané tak, aby boli pre nás neprijateľné. Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná. Dosť bolo chaosu. Odmietame sa na tom podieľať. Slovensko potrebuje pokoj. Potrebujeme a chceme slušnú krajinu so slušnou vládou,“ odkázala SaS necelú hodinu pred plánovaným hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Skutočná bomba však prišla pár minút pred hlasovaním priamo v rokovacej sále a na svedomí ju má šéf SaS Richard Sulík. Ten totiž vylíčil verziu udalostí, ktoré sa mali odohrať v prezidentskom paláci v čase, keď išiel Igor Matovič podať do rúk Zuzany Čaputovej svoju demisiu. Sulík totiž tvrdí, že boli pripravení vyjsť vláde v ústrety, ale potom sa stalo niečo, po čom názor zmenili. „Minister financií prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk, že teda on si to rozmyslel,“ povedal Sulík, čím vyvolal v rokovacej sále rozruch. Nasledovalo hlasovanie, v ktorom 78 poslancov vyslovilo vláde nedôveru, čo znamená jej koniec.

Chcem aj na tomto mieste potvrdiť, ako dnes Igor Matovič nedoručil demisiu do prezidentskej kancelárie. Igor Matovič... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, December 15, 2022

Udalosti potvrdil aj prezidnetký palác. Matovič podľa nich prišiel demisiu doručiť dnes podvečer. „Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu KP SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR,“ uviedli.