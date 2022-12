Keby som odstúpil v lete, nebola by doručená pomoc občanom, tvrdí Igor Matovič

Galéria fotiek (2) Igor Matovič

BRATISLAVA - Bývalý minister financií Igor Matovič (OĽANO) neľutuje, že zostal vo funkcii aj po júlovej výzve strany SaS na jeho odstúpenie. Tvrdí, že pokiaľ by ustúpil bývalému koaličnému partnerovi, veľká časť pomoci občanom by sa do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 nedostala. Matovič to v piatok povedal na tlačovej konferencii po zrušení jeho poverenia na riadenie rezortu prezidentkou Zuzanou Čaputovou.