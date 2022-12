Ústavný súd rozhodol: Domová prehliadka u Zuriana bola nezákonná! Exšéfovi NAKA zaplatia tisícky eur

BRATISLAVA - Koncom mája minulého roka vtrhli do domu bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry policajti z Inšpekčnej služby. Na byte mu vylomili dvere a urobili uňho prehliadku. Ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že príkaz na domovú prehliadku, ktorú vydal Okresný súd Bratislava I, bol nezákonný.

Inšpekcia ministerstva vnútra chcela ešte v máji minulého roka zadržať vtedajšieho šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Ten sa v tom čase nezdržiaval na Slovensku, ale bol v zahraničí. Policajti mu, aj napriek tomu, spravili domovú prehliadku, pričom mu na byte vykopli dvere. Zároveň ho obvinili z vynášania informácií z vnútra polície.

"Volali mi, že mi vylomili dvere a robia domovú prehliadku," povedal vtedy Zurian. Inšpekcia ho podľa neho informovala, že je obvinený a chcú s ním hovoriť, nepovedali mu však z čoho. Na políciu chcel prísť vypovedať sám. V rovnakom čase zadržali aj Jána Kaľavského, ktorý po prepustení ušiel do zahraničia a pred spravodlivosťou sa ukrýva v Bosne a Hercegovine.

Galéria fotiek (2) Ján Kaľavský

Prehliadka bola nezákonná

Minulý týždeň vo štvrtok Ústavný súd rozhodol, že príkaz na prehliadku Zurianovho bytu, ktorý vydal Okresný súd Bratislava I, bol nezákonný. Informovala o tom RTVS.

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu sa policajným zásahom porušili Zurianove základné ľudské práva, a to konkrétne právo na nedotknuteľnosť obydlia a právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Okresný súd Bratislava I, ktorý príkaz na domovú prehliadku vydal, musí sťažovateľovi do dvoch mesiacov uhradiť 2 000 eur. Zároveň mu musí uhradiť trovy konania, a to vo výške 460,90 eura.

Obvinenia mu zrušili

Branislav Zurian bol obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušila uznesenie vyšetrovateľa ÚIS o vznesení obvinenia Zurianovi 11. júna. Prokurátorka po preskúmaní veci dospela k záveru, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Inšpekcia ministerstva vnútra zasahovala u Zuriana doma v Poprade 21. mája v čase jeho neprítomnosti, na políciu sa dostavil po návrate z dovolenky. Prokurátor GP SR v rámci výkonu dozoru preskúma aj postup policajných orgánov pri domovej prehliadke. Zurian požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 15. máju. Z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť. Zároveň odišiel aj z polície.