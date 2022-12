MIMORIADNY ONLINE Matovič ponúkol demisiu: O osude Slovenska sa rozhoduje u Sulíka doma, bizarné zábery pri zvončekoch

BRATISLAVA - Deň D je tu. Vláda Eduarda Hegera má v parlamente zrejme už viac poslancov, ktorí jej vyslovia nedôveru, ako tých, ktorí by pri nej naďalej stáli. Zrejme si to uvedomilo aj hnutie OĽaNO, ktoré ešte pred večerným hlasovaním zvolalo tlačový brífing na vlastnej centrále. Matovič prekvapivo ponúkol SaS svoju demisiu výmenou za to, že nezahlasujú za pád vlády. Richard Sulík (SaS) sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).

VIDEO Vyhlásenie Igora Matoviča, ktorý ponúka SaS svoju demisiu:

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

Igor Matovič ponúkol SaS svoju demisiu výmenou za to, že nebudú hlasovať o nedôvere vláde Eduarda Hegera a že podporia štátny rozpočet

premiér sa stretol s Richardom Sulíkom v jeho byte

parlament bude dnes o 17:00 hlasovať o vyslovení nedôvery vláde Hegera

nedôveru Hegerovej vláde v utorok podľa všetkého deklarovalo už 77 poslancov a najnovšie klub Sme rodina opúšťa už aj Patrick Linhart

ONLINE

Načítať nové správy

13:08 SItuáciu hodnotí aj poslankyńa Sme rodina Romana Tabák, ktorá je "za pokoj a stabilitu v štáte".

Som ZA pokoj & stabilitu v tomto štáte! Posted by Romana Tabak on Thursday, December 15, 2022

13:07 Do Sulíkovho bytu na Kyčerskej ulici prichádza aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. "Poviem až potom, keď sa dohodnem s kolegami, ďakujem za pochopenie," odpovedala Cigániková na otázku, ako sa pozerá na aktuálnu ponuku OĽaNO.

13:06 Veľký kritik Richarda Sulíka a blízky človek Igora Matoviča Gyorgy Gyimesi sa na sociálnej sieti po najnovších informáciách vyhráža odchodom z politiky, ak im "táto zrada prejde".

Liberáli v OĽANO vrážajú nôž do chrbta nielen vláde, ale aj všetkým voličom. Ak im táto zrada prejde, prehodnotím svoje ďalšie politické pôsobenie. #STOPliberalom Posted by Gyimesi György - NRSR on Thursday, December 15, 2022

13:02 Do bytu Richarda Sulíka už dorazili aj exministri za SaS Mária Kolíková a Branislav Gröhling. O ďalších päť minút prichádza aj šéfka parlamentného klubu SaS Anna Zemanová. V byte sa nachádza aj Ján Budaj.

12:47 "Podmienky z našej strany nie sú nejaké nesplniteľné. Ak by to padlo, museli by sme sa už baviť len o predčasných voľbách, čo by bola veľmi, veľmi zlá správa pre Slovensko," povedal v rádiu Expres minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

12:18 Heger prišiel do budovy neďaleko sídla ministerstva financií na Kyčerského ulici. Býva tam líder SaS Richard Sulík. Teraz sa čaká, ako sa šéf liberálov prípade požiadavky OĽaNO rozhodne. Pred vchodom do Sulíkovho bytu stále stojí ochranka premiéra, čiže sa predpokladá, že rokovanie stále prebieha.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Ramon Lečko

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Ramon Lečko

11:53 Matovičovi podporovatelia z OĽaNO ako Michal Šipoš či Peter Cseh hovoria o "štátnickom geste" Matoviča.

ĎALŠIE ŠTÁTNICKE GESTO IGORA MATOVIČA🇸🇰 👉🏻 Igor Matovič opäť raz urobil štátnické gesto a na žiadosť SaS ponúka svoju... Posted by Michal Šipoš on Thursday, December 15, 2022

11:39 V prípade, ak by sa Matovič skutočne vrátil po podaní demisie späť do parlamentu, vo svojom kresle by zrejme skončil Matovičov náhradník Sebastián Kozarec.

Galéria fotiek (16) Zdroj: nrsr.sk

11:38 Matovič vysvetľuje svoj krok voličom ja cez status. "Moja ponuka platí, ak klub SaS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia konečne prestanú byť rukojemníkmi politických hier. Prosím o pochopenie najmä mojich voličov. Toto nie je zrada, len ďalšia časť nášho zápasu," píše.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

11:35 Poslanec Juraj Šeliga píše, že ide o "dobrú ponuku" pre SaS a jedinečnú šancu na dohodu. "Je to vo vašich rukách, prosím, neopakujte rovnaké chyby a využite ju," napísal Šeliga.

Kolegovia zo strany SaS, toto je dobrá ponuka, práve teraz je šanca na dohodu vo Vašich rukách, prosím, neopakujte rovnaké chyby a využite ju. Posted by Juraj Šeliga on Thursday, December 15, 2022

11:25 Premiér Eduard Heger sa o 12:00 stretáva na Úrade vlády s Richardom Sulíkom.

11:24 Matovič ponúka SaS demisiu, ak klub stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde, podporí rozpočet a ľudia sa tak podľa neho "nestanú rukojemníkmi". "Toto nie je zrada našich voličov, len ďalšia časť nášho spoločného zápasu," hovorí Matovič.

Galéria fotiek (16) Mimoriadne vyhlásenie, Igor Matovič ponúkol demisiu

Zdroj: Vlado Anjel

11:22 Matovič privítal novinárov prvýkrát v ich oficiálnom sídle OĽaNO. "Nezvyčajne budem čítať stanovisko OĽaNO," skonštatoval Matovič a začal čítať. Stanovisko začína o popisovaní krokov SaS. "To, čo sa deje dnes, vidíte sami. Dnes o 17 hodine rozhodnú o budúcnosti vlády hlasy skorumpovanej mafie. Rozhodnú hlasy ľudí, ktorých sami nazývajú fašistami. Rozhodujúcim hlasom bude hlas človeka, ktorému sa z večera do rána zmenil názor. Povalenie vlády spôsobí chaos a neschválený štátny rozpočet a škody pre štát," konštatuje Matovič.

11:20 Na tlačovku prichádzajú Eduard Heger aj Igor Matovič. Ten viackrát upozorńuje prítomných, že brífing bude bez otázok.

11:14 Na brífing prichádzajú členovia demokratického krídla OĽaNO vrátane Jána Budaja, Juraja Šeligu, Michala Šipoša a ďalších. Na tlačovke je aj vedúci úradu vlády Július Jakab a vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

11:11 Situácia začína byť mimoriadne napätá, Matovič neprichádza ani celú hodinu po avizovanom čase tlačovej konferencie na centrále OĽaNO.

10:56 Z klubu Sme rodina definitívne odchádza aj Patrick Linhart, o čom informoval aj na sociálnej sieti. Svoj odchod odôvodňoval komplikáciami pri schvaľovaní potravinového semafora.

Odchádzam z klubu Sme rodina. Pred voľbami som vyhlásil, že podporím akékoľvek hnutie, či stranu, ktorá mi dopomôže k... Posted by Patrick Linhart poslanec on Thursday, December 15, 2022

10:32 Začiatok tlačovej konferencie sa presunul na 10:30, no ani o pol jedenástej ešte nie je jasné, kedy sa vlastne celý brífing začne. Predbežne sa hovorí o tom, že vystúpi minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič len s tlačovým vyhlásením, teda bez možnosti otázok.

8:58 Hnutie OĽaNO pred večerným hlasovaním v parlamente zvolalo tlačový brífing na svojej centrále. Už počas včerajšieho večera sa začalo špekulovať o tom, že Heger by ako premiér mohol podľa demisiu, čím by vláde zaručil viac právomoci na určitý čas, než ako keby jej bola večer vyslovená nedôvera.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Ramon Leško

OĽaNO rokovalo celú stredu aj počas stretnutia na Úrade vlády

Pozičné hry a nátlakové postoje mi prídu nefér a neadekvátne koaličným poslancom. Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Rokovania podľa neho pokračovali aj v stredu. Keď sa OĽaNO dohodne na definitívnom výsledku, bude informovať verejnosť.

Galéria fotiek (16) Michal Šipoš

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nebudem komentovať požiadavky rôznych poslancov a politických strán. Každá strana má svoju predstavu o budúcnosti krajiny," poznamenal Šipoš. O údajnom konflikte medzi ministrom financií Igorom Matovičom a šéfom envirorezortu Jánom Budajom (obaja OĽaNO) nevie. Nemá tiež informácie o možnom odchode občiansko-demokratickej platformy z hnutia OĽaNO.

Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO zároveň priblížil, že v utorok (13. 12.) sa konala koaličná rada. Zaoberala sa primárne tým, ako ďalej doručovať pomoc ľuďom aj v prípade, ak by padla vláda. Pre OĽaNO je na prvom mieste Slovensko, jeho demokratické záujmy a dovládnutie s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), skonštatoval Šipoš.