Takí politici, akým je Martin Klus, nerastú na strome: SaS bude veľmi chýbať, zhodujú sa politológovia

BRATISLAVA - Bývalý štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus, ktorý pred istým časom opustil klubu SaS v parlamente, no ešte stále pôsobil ako člen liberálov, sa po štvrtku so stranou plánuje definitívne rozlúčiť. K tomuto kroku sa rozhodol po tom, ako šéf SaS Richard Sulík ohlásil, že strana podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera.

Prekvapenie to nie je

Odchod Klusa z SaS nebol podľa politológa nijako prekvapujúci. "Je to štandardný postup, ktorý sme na Slovensku videli už v iks prípadoch. To, že najskôr len odišiel z predsedníctva bolo vlastne ohlásenie jeho neskoršieho odchodu zo strany," zareagoval politológ Radoslav Štefančík.

"Všetko tomu nasvedčovalo, pretože sa zásadne rozchádzal s SaS v názore na odchod z vládnej koalície a potom aj v otázke ako robiť opozičnú politiku. Už vôbec nechcel povaliť vládu alebo sa pokúsiť nastoliť stav, aby sa konali predčasné voľby, pretože očakáva masívny návrat strany Smer alebo drvivé víťazstvo strany Hlas, čo považuje za škodlivé pre budúcnosť Slovenska. Samozrejme, za odchodom z SaS sú aj jeho osobné ambície pôsobiť v diplomatickej službe, čo nepopiera a túto ambíciu mu môže naplniť súčasná vládna moc," pripomenul aj politológ Michal Cirner. "Bolo len otázkou času, kedy SaS či Martin Klus urobia posledné rozhodnutie a povedia si zbohom," konštatuje aj ďalší z radu odborníkov na politiku Jozef Lenč.

Jeho odchod zatrasie preferenciami liberálov

Všetci sa zhodjú na tom, že Klusov odchod zatrasie preferenciami SaS, no za oslabením strany nevidia iba jeho odchod. "Je možné, že preferencie SaS budú kontinuálne klesať, no nebude to preto, že zo strany odišiel Martin Klus, ale kvôli ich rozporuplnej a nezrozumiteľnej politike," podotkol Lenč. Strana sa však podľa neho od svojho smerovania neodkloní, "Nemá sa kam," podotkol.

Štefančík si myslí, že spočiatku strana odchod Klusa pocíti, keďže naviazal na seba množstvo hlasov, no "postupne to na stranu prestane mať vplyv podobne, ako prestali mať vplyv na stranícke preferencie odchody dnes už bývalých a mediálne známejších tvári, než bol Martin Klus.

Klus bude SaS určite chýbať

Predseda SaS Sulík mal s Klusom vešké plány, bol aj podpredsedom strany a dokázal komunikovať s každým. "Pán Klus bol vždy pragmatikom a vecným politikom snažiacim sa a hľadajúcim konsenzus, preto mal v politickom kolbisku väčšinou dobré vzťahy naprieč koalíciou a opozíciou. Takých politikov nie je veľa a nerastú na strome. Navyše, mal jasnú proeurópsku a proatlantickú orientáciu, čo sa nedalo vždy povedať o rôznych vyjadreniach pána Sulíka v priebehu jeho politickej kariéry. Určite bude SaS chýbať. Všimnite si, že nezaznieva nejaká zásadná kritika jeho odchodu, pretože to je to korektný politik majúci korektné vzťahy v politike," poukázal Cirner.

Náhradníci sú len dočasní a tí budúci zatiaľ nejasní

To, kto zaujme miesto Klusa v strane, sa uvidí neskôr. "Potrebovali by niekoho, kto by sa profiloval v témach zahraničnej politiky, ale aj v problematike politického systému," konštatuje Cirner. Lenč pripomína, že strana veľa možností nemá. "Istotne sa o miesto po Klusovi usiluje Juraj Krúpa a agendu zahraničnej politiky bude nateraz suplovat Peter Osuský." Ako podotkol Štefančík, "prvá liga z SaS už dávno odišla, takže určite sa nájde nejaký druholigista, ktorú preberie Klusovu stranícku agendu."

