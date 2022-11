Progresívcov posilní bývalý Matovičov analytik z ministerstva: Na tlačovke dokonca urobil verejný coming out!

VIDEO Progresívci predstavili novú posilu na ekonomiku a sociálne veci:

"Dňa 27.7 som dal výpoveď na ministerstve financií a koncom septembra končím ako štátny zamestnanec. Moje rozhodnutie sa rodilo dlhšie, ale nedávny vývoj mu dal silný impulz. Teraz ho nechcem rozoberať do detailov, ale niekoľko viet vysvetlenia si zaslúži," uviedol ekonóm na sociálnej sieti ešte v auguste. Za tento krok sa mu dokonca súkromne formou SMS správy poďakovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Dostal som správu z neznámeho čísla. Toto som naozaj nečakal. Made my day. (Zverejnené so súhlasom odosielateľky) Posted by Tomas Hellebrandt on Friday, August 12, 2022

Ako reaguje vedenie?

"Mojim cieľom je vrátiť ľuďom na Slovensku nádej, že politika sa dá robiť odborne, slušne a v ich prospech. Teší ma, že k tejto vízii sa po Štefanovi Kiššovi pridáva ďalší špičkový ekonóm a odborník na sociálne politiky, Tomáš Hellebrandt. Pripravíme spolu kvalitný program pre Slovensko, ktorý ľuďom pomôže zvládnuť dopady inflácie, energetickej krízy a možnej recesie," uviedol šéf PS Šimečka.

Návrat po rokoch v Anglicku a v Amerike

Dnešný ekonóm Hellebrandt študoval v zahraničí na Oxforde a v Londýne. Pracoval dokonca v Bank of England aj vo Washingtone. "Po desiatich rokoch práce v Anglicku a Amerike som sa vrátil na Slovensko, pretože som chcel získané skúsenosti zužitkovať pre svoju vlasť. Na Útvare hodnoty za peniaze sme mali rozbehnuté dôležité projekty. Pri aktuálnom ministrovi Matovičovi som však stratil ilúzie o tom, že odborné argumenty môžu zvíťaziť nad jeho populizmom. Stále však chcem meniť Slovensko k lepšiemu, a preto som sa rozhodol vstúpiť do politickej arény," uviedol Hellebrandt.

"Ponúkam Excel aj empatiu. Analytické zručnosti, úctu k vedeckým poznatkom a schopnosť rozmýšľať v širšom kontexte - ale aj obranu slabších a vylúčených. Keď odomkneme potenciál tých, ktorí čelia ťažkým životným situáciám, prispeje to k odolnosti a prosperite nás všetkých. Tieto hodnoty na Slovensku najlepšie reprezentuje PS, a na takýchto sociálnych a ekonomických politikách budem v hnutí pracovať," dodal ešte prichádzajúci člen Hellebrandt.

Verejný coming out, spomienka na obete zo Zámockej

To však nebolo všetko, čo Hellebrandt na tlačovke urobil. Okrem kariéry sa rozhodol s verejnosťou podeliť aj o svoju orientáciu. "Stojím tu pred nie len ako ekonóm a politik, ale aj ako gej. Queer ľudia sú na Slovensku dlhodobo terčom vylúčovania, nenávisti ale aj násilia. Matúš Horváth a Juraj Vankulič by vedeli rozprávať. Žiaľ, už nemôžu. O to väčšiu povinnosť prehovoriť a vzoprieť sa nenávisti máme teraz my ostatní. Odmietam snahu o vytláčanie LGBTI+ ľudí z nášho verejného priestoru. Odmietam sa hanbiť a skrývať svoju prirodzenosť a odmietam, odmietam sa báť," vyhlásil Hellebrandt.