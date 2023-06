Veľký návrat do SASKY: K Sulíkovi na kandidátku prišla stratená dcéra, slová o strane z minulosti už nevezme späť!

VIDEO Tlačová konferencia SASKY:

Skupinka okolo odchádzajúceho Rajtára a Galka si hovorila v tom čase "demokratické jadro" v rámci SaS. Aj keď sa samotná Kiššová mala neskôr objaviť na kandidátke Demokratickej strany, nestalo sa tak, a pôsobila istý čas mimo politiky. Tá v tom čase vylúčila aj svoj návrat do SaS. "Dnešná SaS už nie je tou stranou, do ktorej som pred desiatimi rokmi plná ideálov vstupovala. Pre mňa tam vládne neznesiteľná atmosféra, v ktorej sa už nechcem ďalej dusiť," napísala v statuse pred štyrmi rokmi Kiššová.

Po voľbách sa vrátila k Sulíkovi ako bumerang

Nastal však veľký obrat, pretože krátko po voľbách v roku 2020 sa Kiššová vrátila k Sulíkovi cez ministerstvo hospodárstva, kam a zaujala pozíciu jeho poradkyne. Po jeho boku sme ju potom mohli vidieť pravidelne na početných tlačovkách či rokovaniach na Úrade vlády. Všetko sa však zmenilo koncom roka 2021, kedy na prekvapenie mnohých na sociálnej sieti bez bližších rečí oznámila, že pracovný pomer na ministerstve hospodárstva ukončila.

Ďalší návrat, tentokrát do volieb 2023

Je už isté, že Jana Kiššová sa opäť vracia a opäť pod Sulíkové krídla. Ten ju predstavil síce ako "novú posilu" no ostrieľaní voliči SaS ju už dobre poznali. "V týchto dňoch uzatvárame kandidátku. Dnes chcem predstaviť posledného kandidáta, ktorý pribudol na uvoľnené miesto, je to Janka Kiššová a bude na mieste 30. Na mieste 30. bol pán Kuna a ten putoval o niekoľko miest vyššie," povedal novinárom Richard Sulík, ktorý dnešným dňom "zapečatil" kandidátnu listinu.

Kritiku už späť nevezmem, ľudia rozhodnú, či mi dajú šancu

"Je to tak, ako povedal pán Sulík, prijala som túto ponuku SASKY. Dlho som váhala a rozhodovala som sa dlho. Táto politická scéna nie je nič lákavé, no ak sa na druhej strane budeme na to len prizerať, tiež to nebude dobré. Mnohí ma oslovovali, aby som sa vrátila do politiky. Zvážila som to a nechám to na voličoch. Ak ma budú chcieť v politike vidieť, budem vďačná za každú podporu," povedala Kiššová, ktorá si spomína aj na svoje kritické slová na adresu SaS z roku 2019. "Už tie slová budem ťažko popierať. Tá situácia v tom čase nebola pre mňa príjemná. Boli to vnútrostranícke veci, avšak ja som nikdy nespochybnila hodnoty strany a ideu strany a tiež jej vonkajšiu politiku. Odišla som pre tieto vnútorné záležitosti," odpovedala na tieto záležitosti Kiššová.