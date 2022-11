Meteorológovia upozorňujú na hmlu: Výstraha platí do nedeľného poludnia

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images/vlado85rs

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal od 21.00 h výstrahu prvého stupňa. Tá by mala predbežne platiť až do nedeľného (13. 11.) poludnia. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.