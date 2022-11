Súd rozhodol o extrémistovi, ktorý bol vzorom pre teroristu zo Zámockej: Slovakbro ide za mreže!

PEZINOK - Obvinený Pavol B., ktorý vystupoval pod prezývkou Slovakbro, pôjde pre účasť na terorizme do väzenia na šesť rokov. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok schválila dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom.

Súd mu tiež vymeral trest prepadnutia veci. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková. Rozsudok je právoplatný a nemožno sa voči nemu odvolať. "Samosudkyňa ŠTS obvineného P. B. uznala za vinného zo zločinu niektorej z foriem účasti na terorizme a iné a uložila mu úhrnný trest odňatia slobody na výmere šesť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ako aj trest prepadnutia vecí," uviedla Kudjaková.

Samosudkyňa podľa jej slov dohodu o vine a treste schválila, pretože ju považuje za primeranú a spravodlivú. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Pavla B. pre podozrenie z verejného podnecovania na zvrhnutie demokratického politického systému cestou subverzných a sabotážnych činností, ale aj aktov terorizmu.

Streľba na Zámockej ulici v Bratislave

archívne video

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Sympatizovať mal s "bielymi" teroristami, ktorých teroristické činy schvaľoval. Uverejňovať mal tiež návody a schémy na výrobu improvizovaných chladných zbraní, na domácu výrobu automatických strelných zbraní, na výrobu výbušnín a mín, ako aj príspevky s návodmi na sabotážne útoky. Dopustiť sa mal tiež niekoľkých trestných činov extrémizmu, sympatizovať mal s neonacistickou alternatívnou krajnou pravicou.

Vzorom bol aj pre teroristu zo Zámockej Juraja K., ktorý tam zavraždil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča a jednu ženu postrelil. Neskôr sa vrah sám zastrelil otcovou zbraňou.