Hotelieri o Matovičovej atómovke: Zbytočná záťaž! Zákazníci si kvôli nej zaplatia zasa viac

Archívne video: Minister financií Igor Matovič chcezvýšiť počet slovenských medikov na lekárskych fakultách

Novinka z dielne poslancov OĽaNO by v praxi mala fungovať tak, že zákazník svojim mobilom oskenuje bloček, ktorý mu bol vydaný po zakúpení nejakého tovaru alebo služby a štát mu zo zaplatenej sumy vráti časť peňazí späť. Predkladatelia si od toho sľubujú efektívne znižovanie daňovej medzery a to zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona. To má mať zároveň vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné doklady.

Zákon, ktorý predložili poslanci OĽaNO Anna Andrejuvová a Milan Vetrák má aktuálne na stole parlament. Poslanci sa ním mali zaoberať už na aktuálnej schôdzi, no nakoniec bol tento bod presunutý až na novembrovú schôdzu. Pokiaľ ho plénum schváli, do platnosti by mal vstúpiť ešte tento rok. Asociácia hotelov a reštaurácií však poukazuje na to, že stále nie je jasné, akých služieb by sa mal tento „cashback“ týkať, koľko by mal štát stáť a ani to, koľko by vďaka nemu v konečnom dôsledku mohol vybrať na daniach.

V dôvodovej správe k zákonu sa uvádza len, že to, na aké tovary a služby možno príspevok uplatniť, spôsob označovania týchto tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok, ako aj obdobie uplatňovania nároku na príspevok, ustanoví nariadenie vlády.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

„Otázna je aj suma, ktorú si budú môcť spotrebitelia uplatniť. Jediné o čom sa v tomto momente vie s istotou je, že návrh je už v parlamente a v prvom rade sa dotkne reštaurácií a ďalších gastro prevádzok. Novinka so sebou navyše prináša aj extra náklady pre podnikateľov, zdražovanie konečných cien služieb preto nie je vylúčené,“ uviedli.

„Návrh vnímame ako zbytočnú administratívnu záťaž a opatrenie, ktoré určite neprispeje k tomu, aby sa zásadnejším spôsobom znížila daňová medzera,“ povedal šéf asociácie Marek Harbuľák.

Ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky tiež upozorňujú, že cashback nie je systémové opatrenie, ktoré by HORECA sektoru akýmkoľvek spôsobom pomohlo a naďalej požadujú zníženie DPH pre všetky služby cestovného ruchu na úroveň 10 percent. S touto požiadavkou sa obracajú na vládu už niekoľko mesiacov, avšak zatiaľ bezvýsledne.