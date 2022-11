Hrozivé svedectvo sýrskeho utečenca: Česi nás vyfackali, Slováci sa správali najlepšie! Prosili o pomoc

V stanovom tábore pri stanici v Kútoch je už 20 sýrskych utečencov, píšu novinky.cz. Sú tam s nimi zástupcovia humanitárnych organizácií a policajti. Jeden z nich povedal pre portál, že utečenci sú „nekonfliktní, nepáchajú žiadnu trestnú činnosť a hlavne sú vďační za pomoc“.

„Je potrebné sa o nich postarať bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú,“ uviedla Martina Šarvaicová z humanitárnej neziskovej organizácie Záchranný systém Slovenska a pritom nešetrila kritikou: „Doteraz sa všetci starajú o Ukrajincov, ale o Sýrčanov sa tak nestarajú. Náš problém však je, že zatiaľ čo Ukrajincov ubytúvame pomerne ľahko, kto si vezme Sýrčanov?“ pýta sa Martina. Rozdáva spolu s ostatnými utečencom prikrývky, jedlo a horúcu polievku na zahriatie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Polícia SR - Trnavský kraj

Jeden zo Sýrčanov, Ahmed rozpráva svoj príbeh: „Som zo Sýrie, osem rokov som žil v Turecku, teraz nás tam však už nechcú a nie je práca, vydal som sa teda na cestu,“ hovorí.

Jeho cesta trvala tri mesiace, na začiatku musel zaplatiť osemtisíc eur. Za nelegálny prechod z Turecka do Grécka musel ísť na 35 dní do väzenia. Až potom sa mu podarilo prejsť cez Severné Macedónsko, Srbsko a Maďarsko až do Česka.

„Autom sme prešli z Maďarska na české územie, tam nás chytila česká polícia. Vyfackali nás všetkých okrem malého chlapca s barlou a starého muža, potom odviezli na most a povedali, nech ideme späť do SR,“ rozpráva ďalej.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Polícia SR - Trnavský kraj

Potom sa dva dni ukrývali v lese, až kým ich nenašli slovenskí policajti. „Doviezli nás sem a konečne sa môžeme zohriať. Slovenskí policajti sa správali najlepšie zo všetkých, ktorých som na ceste stretol. Idem do Nemecka, kde mám brata, chcem posielať do Sýrie peniaze rodine a nič ma nezastaví. Skúsim to znova, koľkokrát bude treba,“ uzavrel sýrsky utečenec.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR / Vladimír Benko, Ministerstvo vnútra

Prosili o pomoc

Po necelých dvoch kilometroch za Lanžhotom našli české sily sedem utečencov. Podľa vlastných slov prešli cez rieku a potom sa ukrývali.

Všetci policajti sa správali slušne na rozdiel od jedného mladého strážcu zákona, ktorý na prosbu utečenca "Prosím, pomôžte!" odpovedal otázkou "Lebo čo?", uzatvára rozprávanie server novinky.cz.