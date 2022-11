Politici z Hlasu majú toho dosť: Idú si posvietiť na Matovičove majetkové priznania, stále je v nich bezdomovec!

archívne video

Bezdomovec Matovič

Ten, ktorý si chce na Matovičove majetkové priznania posvietiť je konkrétne poslanec Matúš Šutaj Eštok. Ten totiž podal parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na preverenie pravdivosti týchto majetkových priznaní. Matovič v nich neuvádza ani vlastníctvo hnuteľných či nehnuteľných vecí, a to už niekoľko rokov po sebe.

Galéria fotiek (2) Výpis z posledného majetkového priznania Igora Matoviča.

Zdroj: nrsr.sk

Všetko patrí mojej žene, reaguje Matovič

"Všetko patrí mojej žene. Ale zase bol by som pokrytec, keby sa tvárim, že teraz som chudobný ako kostolná myš," povedal pred vyše rokom pre Denník N Matovič. Ten sa navyše ozval aj v čase, keď vyplávali na povrch ďalšie otázky o jeho finančnom zabezpečení. Údajne totiž nepoužíva ani platobnú kartu a Pavlínka mu peniaze vždy "dotankuje" ako pri vreckovom.

Ak by v priznaní hovoril pravdu, tak žije na ulici

"Igor Matovič vo svojich majetkových priznaniach uvádza, že nevlastní nehnuteľný majetok a ani neužíva nehnuteľnosť, vlastnenú inou právnickou alebo fyzickou osobou. Podľa vlastných verejných vyjadrení však obýva spoločnú domácnosťou so svojou manželkou a deťmi v Trnave, a to v dome, ktorý vlastní jeho manželka Pavlína Matovičová. Ak by majetkové priznanie predsedu OĽaNO bolo pravdivé, bol by bezdomovcom, pretože nevlastní ani neužíva žiadnu nehnuteľnosť dlhšie ako mesiac v roku," kritizuje opozičník Šutaj Eštok.

Ak však podľa Šutaja Eštoka pravdivé nie je, potom by mal výbor konštatovať porušenie zákona a uložiť Igorovi Matovičovi pokutu vo výške trojnásobku jeho platu za každý rok, v ktorom odovzdal nepravdivé majetkové priznanie.