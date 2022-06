Matovič si žije ako v praveku: V živote som nezaplatil kartou! Celý čas mu vraj peňaženku dobíja Pavlínka

Galéria fotiek (2) Matovič nemá vraj ani platobnú kartu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Tak toto by si jeden v roku 2022 nepovedal. Muž v postavení ministra financií so širokými možnosťami žije zrejme v technologickom praveku, a to všetko len preto, lebo najviac dôveruje svojej manželke. Reč je o lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorý podľa posledných vyjadrení vraj nemá ani platobnú kartu a v aktuálnej dobe všade chodí s hotovosťou v peňaženke!