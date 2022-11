Vianoce sa blížia aj do Bratislavy: Na námestí už stojí 12-metrový stromček

Galéria fotiek (1) Osadenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA - Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí vianočný stromček. Je to 40 rokov starý, 12 metrov vysoký smrek pichľavý. Do centra mesta ho v stredu doviezli od darcov z mestskej časti Karlova Ves zo Sološnickej ulice. Potvrdili to z Mestských lesov v Bratislave.